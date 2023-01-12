بعد عودته إلى القاهرة.. ميكالي يجتمع مع الجهاز الفني استعدادا لمواجهة زامبيا

عقد البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم اجتماعا مع جهازه المعاون للترتيب للمرحلة القادمة.

وركز الاجتماع على بحث الأمور الخاصة بالمنتخب الذى يستعد لمواجهة زامبيا في أواخر شهر مارس المقبل.

ويلعب منتخب مصر ضد زامبيا ذهابا وإيابا فى الجولة الثالثة للتصفيات القارية المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية.

ويتأهل الثلاثة الأوائل من بطولة إفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وناقش ميكالى مع معاونيه أسماء بعض اللاعبين الذين تألقوا مع انديتهم وإمكانية ضمهم لقوام المنتخب فى أقرب فترة توقف.

وحضر الاجتماع البرازيلى تياجو المدرب العام والكابتن وائل رياض المدرب والبرازيلي ليوناردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الاداء، ومحمود حرب المدير الإداري وخالد سرحان المترجم.

وعاد ميكالي إلى القاهرة في العاشر من يناير الجاري.