انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي

يحل المصري ضيفا على الأهلي في استاد برج العرب بالجولة 13 للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق.+97 عرضية معلول يقابلها حمدي فتحي برأسية أعلى العارضة بغرابة

ق.+96 دخول عمرو طارق بدلا من حسين السيد

ق.+93 دخول أحمد شداد بدلا من دغموم

ق.+93 انطلاقة من معلول والعرضية تخرج إلى الركنية

ق.90 الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

ق.85 شادي حسين يهدر فرصة خطيرة بعد ارتباك دفاعي

ق.84 دخول مصطفى سعد وحمدي فتحي بدلا من الشحات والسولية

ق.74 جاد ينقذ هدفا مؤكدا أمام تسديدة أحمد عبد القادر

ق.63 دخول شادي حسين وأحمد القادر ورامي ربيعة بدلا من محمد شريف وسافيو وياسر إبراهيم

ق.59 ياسر إبراهيم يشتكي من ألم في العضلة الضامة

ق.57 تسديدة من هاني تصطدم وتخرج إلى ركنية

ق.50 مرتدة غير عادية من الأهلي قادها أفشة الذي مرر إلى الشحات الذي سدد خارج المرمى

ق.49 تسديدة يسارية رائعة من دغموم تصطدم بالعارضة بعد أن لمسها الشناوي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 فرصة خطيرة للمصري بتسديدة حسين السيد فوق العارضة، لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل

ق.20 الشناوي ينقذ هدفا مؤكدا أمام جريندو بعد عرضية مروان حمدي

ق.16 عودة أفشة لأرض الملاعب بعد عدة دقائق من إسعافه

ق.9 سقوط محمد مجدي أفشة بعد اصطدام مع الحارس وتهاطل الدماء من صانع ألعاب الأهلي

ق.9 فرصة خطيرة للأهلي، شريف يسدد أعلى المرمى الخالي

بداية المباراة

المباراة تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة