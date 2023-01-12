ذا بيست - بونو ينافس كورتوا ومارتينيز على أفضل حارس مرمى

الخميس، 12 يناير 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

أفضل حارس مرمى - جائزة ذا بيست

دخل ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وترشح بونو ضمن خمسة حراس مرمى مرشحين لجائزة ذا بيست.

وتقام جائزة "ذا بيست" من فيفا للنسخة الخامسة على التوالي إذ أقيمت لأول مرة في 2017.

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وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب التصويت على جوائز "ذا بيست" للأفضل في الفئات المختلفة من الجائزة.

وكان قد سبق لممثل عن قارة إفريقيا التتويج بجائزة أفضل حارس مرمى وكان ذلك في النسخة الماضية لـ 2021 عندما توج السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي بالجائزة.

ويعتبر ميندي هو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي دخل القائمة النهائية لأفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم.

ويمتلك الثنائي تيبو كورتوا وأليسون بيكر فرصة لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخهم وهو ما لم يحدث من قبل لأي حارس مرمى.

وإليكم قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى:

- ياسين بونو (المغرب - إشبيلية)

حقق حارس المرمى المغربي إنجازا تاريخيا مع منتخب بلاده بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم.

- أليسون بيكر (البرازيل - ليفربول)

توج الحارس البرازيلي مع ليفربول بألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكاس الدرع الخيرية (السوبر).

بينما حصد وصافة بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

أما على المستوى الدولي فلم ينجح بلوغ نصف نهائي كأس العالم مع منتخب البرازيل.

- تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)

تألق حارس المرمى البلجيكي مع فريق ريال مدريد وساهم في تتويج النادي الملكي بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

بينما لم ينجح منتخب بلجيكا في تخطي دور المجموعات من منافسات كأس العالم.

- إيدرسون (البرازيل - مانشستر سيتي)

حقق إيدرسون لقب الدوري الإنجليزي رفقة فريق مانشستر سيتي.

- إيمليانو مارتينيز (الأرجنتين - أستون فيلا)

تألق مارتينيز على مستوى المنتخب وساهم في تتويج الأرجنيتن ببطولتين في 2022.

ونجح منتخب الأرجنتين في حصد لقب بطولة فيناليسيما والمسماة بكأس الأبطال (كونمبيول - يويفا) بين بطل يورو وكوبا أمريكا، وحصد التانجو اللقب على حساب إيطاليا.

كما ساهم مارتينيز في تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم على حساب فرنسا في المباراة النهائية.

ذا بيست جائزة الأفضل أفضل حارس مرمى
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