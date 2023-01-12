ذا بيست - مبابي في النهائي ومقصية "ريتشا" وعودة سوبر ماريو.. 11 هدفا مرشحا لجائزة بوشكاش

الخميس، 12 يناير 2023 - 18:23

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثاني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة هدف العام التي تحمل اسم بوشكاش أسطورة المجر، ضمن جوائز "ذا بيست".

وشهدت القائمة ظهور ماريو بالوتيلي مهاجم إيطاليا الدولي السابق، بهدف رائع سجله مع أضنة ديميرسبور التركي أمام جوزتيبي سبور.

وأيضا يتواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وفرنسا بهدفه الثاني في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.

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كما يتواجد ثيو هيرنانديز ظهير فرنسا وميلان الإيطالي بهدفه الرائع حين قطع معظم الملعب بالكرة وسجل في شباك أتالانتا.

وإليكم قائمة الأهداف المرشحة:

1- ماريو بالوتيلي (إيطاليا): أضنة سبور × جوزتيبي سبور (الدوري التركي - 22 مايو 2022)

2- أماندين هنري (فرنسا): أولمبيك ليون × برشلونة (دوري أبطال أوروبا للسيدات - 21 مايو 2022)

3- ثيو هيرنانديز (فرنسا) - ميلان × أتالانتا (الدوري الإيطالي - 15 مايو 2022)

4- ألو كول (أستراليا) - أستراليا تحت × العراق (كأس أمم آسيا تحت 23 عاما - 4 يونيو 2022)

5- كيليان مبابي (فرنسا) - فرنسا × الأرجنتين (كأس العالم - 18 ديسمبر 2022)

6- فرانشيسكو جونزاليس ميتيلي (الأرجنتين) - سينترال كوردوبا × روساريو سينترال (الدوري الأرجنتيني - 1 أغسطس 2022)

7- مارسين أوليسكي (بولندا) - فارتا بوزنان × ستال ريشيتشفو (الدوري البولندي - 6 نوفمبر 2022)

8- سالما بارايويلو (إسبانيا) - فياريال × برشلونة (الدوري الإسباني للكرة النسائية - 2 أبريل 2022)

9- ديميتري باييه (فرنسا) - مارسيليا × باوك (دوري المؤتمر الأوروبي - 7 أبريل 2022)

10 - ريتشارليسون (البرازيل) - البرازيل × صربيا (كأس العالم - 24 نوفمبر 2022)

11- أليسيا روسو (إنجلترا) - إنجلترا × السويد (يورو 2022 للسيدات - 26 يوليو 2022)

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