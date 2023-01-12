تشكيل الأهلي - شريف وسافيو يقودان الهجوم أمام المصري.. وظهور عبد الفتاح ضمن البدلاء

الخميس، 12 يناير 2023 - 18:14

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - برونو سافيو

يبدأ مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بالثنائي محمد شريف والبرازيلي برونو سافيو في الهجوم أمام المصري.

ويستضيف الأهلي فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري على ملعب برج العرب.

ويظهر خالد عبد الفتاح الوافد الجديد من سموحة في قائمة الفريق ويجلس على مقاعد البدلاء.

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بينما غاب الثنائي محمد الضاوي "كريستو" ومروان عطية عن قائمة الأهلي أمام المصري.

ويبدأ الثنائي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في التشكيل الأساسي للفريق.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمود متولي - علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

الهجوم: برونو سافيو - محمد شريف

بينما على دكة البدلاء: علي لطفي - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - مصطفى سعد - محمد فخري - أحمد كوكا - شادي حسين

وينفرد الأهلي بصدارة الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.

ويسعى الأهلي لتوسيع الفارق إلى سبع نقاط حال فوزه على المصري.

وكان الأهلي قد تغلب في آخر مباراتين خاضهم الفريق في الدوري على حساب كل من بيراميدز وإنبي على الترتيب.

الدوري المصري الأهلي المصري خالد عبد الفتاح برونو سافيو
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