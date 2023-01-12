تشكيل المصري - عودة حسين السيد وبوبكر لمواجهة الأهلي
الخميس، 12 يناير 2023 - 18:13
كتب : FilGoal
أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.
وشهد التشكيل عودة عماد بوبكر وحسين السيد لاعب الأهلي السابق للتشكيل الأساسي.
ويلعب المدافع إسلام المزين اضطراريا في مركز الظهير الأيمن.
وإليكم تشكيل المصري لمواجهة الأهلي:
حراسة المرمى: محمود جاد
خط الدفاع: إسلام المزين - إسلام أبو سليمة - عماد بو بكر - حسين السيد
خط الوسط: إيزي إيميكا - عمرو موسى
أمامها: عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - محمد جريندو
خط الهجوم: مروان حمدي
البدلاء: عصام ثروت - عمرو طارق - أحمد شداد - زياد فرج - عمرو سعداوي - أحمد الشيخ - حسن علي - فرانك إيتوجا - أسامة الجزار
ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
فيما يتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.