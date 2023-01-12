ذا بيست - صلاح وميسي ومبابي.. القائمة الأولية لأفضل لاعب في العالم

الخميس، 12 يناير 2023 - 17:54

كتب : FilGoal

ذا بيست

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باب التصويت على جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم، بوجود محمد صلاح وليونيل ميسي وكيليان مبابي والمزيد من النجوم في القائمة الأولية.

وشهدت القائمة ترشح محمد صلاح نجم ليفربول ضمن القائمة المبدئية للمرة الخامسة، كما وصل إلى القائمة النهائية من 3 لاعبين مرتين في عامي 2018 و2021.

وإليكم قائمة المرشحين بترتيب ظهورهم على صفحة التصويت الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم:

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1- جوليان ألفاريز - الأرجنتين

مهاجم مانشستر سيتي وبطل العالم مع منتخب بلاده الذي سجل4 أهداف في المونديال وأصبح أصغر لاعب يسجل مرتين في نصف نهائي كأس العالم منذ بيليه في 1958.

2- جود بيلينجهام - إنجلترا

أدى بشكل مميز في كأس العالم مع الأسود الثلاثة. وصيف الدوري الألماني لموسم 2021-2022 مع بوروسيا دورتموند، وتم اختياره في فريق البوندسليجا لنفس الموسم.

3- كريم بنزيمة - فرنسا

مهاجم ريال مدريد الفائز بالدوري الإسباني وهدافه، وبطل دوري أبطال أوروبا 2021-2022 وهدافه أيضا.

4- كيفن دي بروين - بلجيكا

بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ولاعب الموسم في الدوري، وتم اختياره في فريق العام أيضا.

5- إرلينج هالاند - النرويج

عضو تشكيل الموسم للبوندسليجا ووصيف الدوري مع بوروسيا دورتموند. يلعب حاليا في صفوف مانشستر سيتي ويتصدر معه ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث بات أسرع لاعب يسجل 3 هاتريك في تاريخ الدوري، خلال 8 مباريات فقط.

6- أشرف حكيمي - المغرب

رابع كأس العالم مع أسود الأطلس في أكبر إنجاز عربي وإفريقي بتاريخ المونديال، وبطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

7- روبرت ليفاندوفسكي - بولندا

بطل الدوري الألماني وهدافه مع بايرن ميونيخ في 2021-2022، والفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي، وحاليا هداف الدوري الإسباني للموسم الحالي مع برشلونة.

8- ساديو ماني - السنغال

بطل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة مع ليفربول. لاعب بايرن ميونيخ الحالي أيضا هو بطل كأس أمم إفريقيا مع منتخب السنغال، وفاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2022.

9- كيليان مبابي - فرنسا

وصيف المونديال سجل هاتريك في نهائي كأس العالم وأخذ الحذاء الذهبي للبطولة، وهو أيضا بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

10 - ليونيل ميسي - الأرجنتين

قائد بطل كأس العالم وحامل كرته الذهبية، وبطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان أيضا.

11- لوكا مودريتش - كرواتيا

بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والفائز أيضا بكأس السوبر الأوروبي، نال المركز الثالث مع منتخب بلاده في كأس العالم.

12- نيمار - البرازيل

بطل الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، وبطل السوبر الفرنسي برباعية على حساب نانت.

13- محمد صلاح - مصر

بطل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية مع ليفربول، ووصيف كأس أمم إفريقيا مع الفراعنة.

14- فينيسيوس جونيور - البرازيل

بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، كما سجل هدف الفوز في نهائي الأبطال على حساب ليفربول.

ومنذ إطلاق فيفا للجائزة بشكلها الحالي في 2016، فاز بها البرتغالي كريستيانو رونالدو مرتين في 2016 و2017، وفاز بها مودريتش في 2018، وتوج بها ليونيل ميسي في 2019، بينما نالها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرتين في 2020 و2021.

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