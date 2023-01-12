مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: لقطة عبد االله السعيد خطأ يحدث كل 100 عام.. وموقف إعادة المباراة

علّق مصدر داخل لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، على لقطة الثواني الأخيرة من مباراة فيوتشر وبيراميدز.

وتعادل فيوتشر أمام بيراميدز بهدفٍ لكل طرف في ملعب الأهلي WE السلام مساء الأربعاء، بالجولة 13 للدوري المصري.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إشهار الحكم محمد معروف لبطاقة حمراء في وجه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، ليستأنف لاعبو فيوتشر اللعب مباشرةً قبل خروج السعيد من الملعب، بل كادوا أن يسجلوا هدفًا مستغلين تقدُم أحمد الشناوي عن مرماه في لقطة غريبة على عالم كرة القدم.

وتواصل FilGoal.com مع لجنة الحكام للسؤال عن كواليس اللقطة وتبعاتها القانونية.

وقال مصدر من لجنة الحكام لـ FilGoal.com: "إنه خطأ يحدث كل 100 عام مرة".

واستدرك: "لكنه لا يستوجب إعادة المباراة".

لكنه شدد: "لو سكنت الكرة الشباك، لتسبب ذلك في مشكلة كبيرة".

وجاء استئناف اللعب بمباركة من الحكم محمد معروف قبل أن يغادر عبد الله السعيد أرض الملعب.

ومع ضياع الهجمة، انتهى الوقت المحتسب بدل من الضائع وأعلن الحكم عن نهاية المباراة.

وعرفت المباراة احتساب ركلتي جزاء لـ فيوتشر في أول 21 دقيقة.

وأهدر مروان محسن الركلة الأولى في الدقيقة 12، لكن زميله محمد رضا "بوبو" نجح في تسجيل الأخرى في الدقيقة 21.

وأدرك إبراهيم عادل التعادل لـ بيراميدز قبل 9 دقائق على نهاية المباراة.

وحصل عبد الله السعيد على بطاقة حمراء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وما حدث في تلك الهجمة أثار جدلًا واسعًا.

وبدأ التوتر التحكيمي في المباراة قبل بدايتها، عندما انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز، قرار إسناد المباراة للحكم محمد معروف.

وقال سعيد: "محمد معروف سبق وأدار مباراتي الدور الأول والثاني للفريقين في النسخة الماضية ومن غير المقبول ومن غير العادل أن يتولى إدارة مباراة نفس الفريقين للمباراة الثالثة على التوالي".

وتابع "لا أشكك نهائيا في نزاهة الحكم أو لجنة الحكام ولكن الأامر يدعو للدهشة وللتعجب أن يدير حكم 3 مباريات متتالية لنفس الفريقين وكأنه لا يوجد أي حكم غيره في مصر بإمكانه إدارة مباراة بين بيراميدز وفيوتشر".

وأضاف "بيراميدز سبق وتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم بعد مباراة الدور الثاني لأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح".

قبل أن يخرج هاني سعيد بتصريحات غاضبة بعد المباراة اعتراضًا على أداء محمد معروف.

وقال سعيد عبر المركز الإعلامي لناديه: "نلعب كل مباراة من أجل الفوز ولكن ما حدث فإن الأمور كانت غير طبيعية ومقبولة تماما".

"الكل شاهد ما قدمه الحكم محمد معروف من ظلم فادح وقرارات غير صحيحة في حق بيراميدز ولاعبيه طوال اللقاء".

وأردف "قبل المباراة تسائلت عن سر اختيار معروف لإدارة مباراتنا ضد فيوتشر لثالث مرة على التوالي".

وأكمل "وبالفعل ما حدث الجميع شاهده والحكم كان موجها ضد لاعبي بيراميدز طوال اللقاء، كيف يطرد الحكم لاعبا ويستمر اللعب دون خروج اللاعب من الملعب".

وشدد هاني سعيد "ما حدث لا يمت لكرة القدم بصلة على الإطلاق".

وواصل "ما حدث في اللقاء غير مقبول بالمرة ولا يمكن السكوت عليه مطلقا، ويتم مطالبة المسؤولين عن الأندية بالهدوء في حين أن الحكام يضرون بشدة بأحلامهم".

وأكد "التعادل في ظل هذه الظروف هو نتيجة جيدة لأنه فيما يبدو كانت هناك توجهات معينة من الحكم تجاه نادي بيراميدز".

وأتم هاني سعيد تصريحاته "المستوى يتحسن من مباراة لأخرى ومع مرور الوقت سنظهرر بشكل أفضل مع جايمي باتشيكو مدرب الفريق فنحن نرغب في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري".

من جانبه، رفض عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لـ فيوتشر، التعليق على قرارات الحكم.

وقال السقا للمركز الإعلامي لناديه: "فوجئنا منذ الأمس بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيميا لمحمد معروف وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضي بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثاني لم نحتج وليست من مبادئ النادي الامتعاض أو التشكيك في هوية التحكيم المصري".

وواصل "أدار محمد معروف لنا 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفي 4 مباريات الموسم الماضي أمام الأهلي والزمالك ذهاباً وعودة ولم نحقق الفوز في أى مباراة ولم نتحدث بالرغم من أننا أكثر المتضررين ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل الآخرين.

وأكد على احترام فيوتشر للتحكيم المصري وقال: "في أى وقت يكون لدينا شكوى أو اعتراض فنحن نسلك الطرق الشرعية وليس بالضجيج والبيانات في وسائل التواصل الاجتماعي".