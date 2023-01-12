البنك الأهلي يكشف لـ في الجول سبب اختيار أمير عبد العزيز.. وموقف بابافاسيليو وأسامة نبيه

الخميس، 12 يناير 2023 - 17:31

كتب : حامد وجدي

أسامة فيصل - البنك الأهلي - المقاولون العرب

كشف البنك الأهلي سبب اختيار أمير عبد العزير مدرب مؤقت للفريق بعد إقالة حلمي طولان من منصب المدير الفني.

وأعلن البنك الأهلي أمس الأربعاء عبر بيان إعفاء طولان من مهامه كمدرب للفريق بعد التعادل أمام المقاولون العرب.

وصرّح مصدر من البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "وضعنا ثقتنا في أمير عبد العزيز لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة نظرا لدرايته التامة بظروف الفريق الفنية في ظل تلاحق وضغط المباريات".

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وأضاف أن الوكلاء عرضوا على البنك الأهلي اسمين من أجل قيادة الفريق: نيكوديموس بابافاسيليو وأسامة نبيه.

بابافاسيليو رحل عن تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام بيراميدز برباعية دون رد في الجولة 12 من الدوري المصري.

فيما أسامة نبيه كان قد اعتذر مؤخرا عن الاستمرار في منصب المدرب العام بالجهاز الفني لفريق الزمالك.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وتولى حلمي طولان مهمة تدريب البنك الأهلي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته كذلك.

وبدأ المدرب صاحب الـ73 عاما مشواره مع البنك بملاقاة المصري وتعادل سلبيا بدون أهداف آنذاك.

وكان الظهور الأخير لطولان بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف مع الداخلية اليوم.

وإجمالا قاد طولان البنك الأهلي في ثماني مباريات فاز مرة وحيدة على المقاولون العرب بهدفين لهدف.

وتعادل البنك الأهلي تحت قيادة طولان أربع مرات وخسر في ثلاث لقاءات.

ويبتعد البنك الأهلي عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله حرس الحدود بفارق أربع نقاط ولقاء أقل لصالح الأخير.

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