كرة سلة - تعديل موعد قمة الزمالك ضد الأهلي في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد قمة الجولة الخامسة من دوري السوبر بين الزمالك والأهلي.

ويقام اللقاء في السابعة والنصف مساء غدا الجمعة بدلا من التاسعة مساء.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على قناة يوتيوب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن إخطار لجنة المسابقات ناديي الزمالك والأهلي بتعديل موعد اللقاء.

ويذكر أن الجولة الخامسة ستشهد مواجهات أخرى بين سموحة والجزيرة، مصر للتأمين والاتحاد السكندري، والمصرية للاتصالات ضد طلائع الجيش.

ولم تذق فرق الأهلي والزمالك والاتحاد طعم الخسارة في مسابقة الدوري عقب مرور أربع جولات.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف مسابقة الدوري في منتصف فبراير استعدادا لخوض منتخب مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقام منافسات المرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير المقبل في الإسكندرية.

ويلعب منتخب مصر أمام منتخبات تونس والكاميرون وجنوب السودان على الترتيب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن جنوب السودان متصدر الترتيب.

ويتأهل أول وثاني المجموعة التي تضم ست منتخبات إلى منافسات كأس العالم بشكل مباشر بينما يلعب صاحب المركز الثالث ملحق.