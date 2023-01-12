الدرجة الثانية - بفارق نقطة.. لافيينا يتصدر بعد الفوز برباعية على تليفونات أسيوط

الخميس، 12 يناير 2023 - 17:09

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

تصدر فريق لافيينا جدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد الفوز على تليفونات بني سويف برباعية دون رد.

وأقيمت اليوم 6 مباريات من الجولة الرابعة عشر لمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية.

وانتصر لافيينا على تليفونات أسيوط برباعية سجلها: رجب مارو وايمن موكا وأوين وهشام نيمار، ليرتفع رصيده إلى النقطة 32.

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فيما تراجع بترول أسيوط للمركز الثاني بعد التعادل مع النصر للتعدين سلبيا ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة.

May be an image of ‎text that says '‎Some Sein FilGoal .com الدرجة الثانية 2 نتائج المباريات الجونة 3-3 مصر للمقاصة பற كيما أسوان 2-0 أسمنت أسيوط لافيينا 4-0 سويف تليفونات بترول ول أسيود 0-0 النصر للتعدين الألومنيوم 3-0 المدينة المنورة شباب طامية 2-2 شبان قنا FilGoal‎'‎

وتعادل مصر المقاصة مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق ليرتفع رصيد الجونة الى النقطة 28 في المركز الثالث ورصيد مصر المقاصة إلى النقطة 26 في المركز الرابع.

وخسر المدينة المنورة من الألومنيوم بثلاثة أهداف دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة.

وتلقى أسمنت أسيوط هزيمة من كيما اسوان بهدفين دون رد ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة 19.

وتعادل شبان قنا مع مركز شباب طامية بهدفين لكل فريق.

وتقام غدا مباراتي الفيوم مع ملوي والمنيا مع ديروط.

الدرجة الثانية لافيينا
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