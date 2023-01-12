قرعة موجهة.. الأهلي يتفادى الوداد حال تخطي أوكلاند في كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه.

ويستضيف المغرب كأس العالم للأندية في الفترة من 1 على 11 فبراير المقبل.

FilGoal.com يقدم كل ما تريد معرفته عن قرعة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

موعد القرعة

تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2022 في أكاديمية محمد السادس في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وسيكون نور الدين نايبت لاعب منتخب المغرب وأندية الوداد وديبورتيفو لاكورونيا وتوتنام السابق ضيفا على القرعة.

وستنقل قناة الرياضية المغربية بالإضافة إلى منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فعاليات قرعة مونديال الأندية.

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

قرعة موجهة

قرعة النسخة المقبلة من مونديال الأندية ستكون موجهة وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

وسينضم الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي إلى أندية الوداد المغربي والهلال السعودي وسياتل ساوندرز الأمريكي وريال مدريد وفلامنجو.

ووفقا لهذه المعايير سيتفادى الأهلي مواجهة الوداد في ربع نهائي المسابقة.

ربع النهائي

وسيلعب الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند ضد الهلال أو سياتل ساوندرز في انتظار ما ستفسر عنه القرعة.

فيما سيواجه الفريق الآخر الوداد المغربي ضمن ربع نهائي المسابقة.

نصف النهائي

تأهل ريال مدريد وفلامنجو بشكل تلقائي إلى نصف نهائي البطولة.

وسينظر بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية نتائج ربع النهائي لتحديد منافسيهما.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط..