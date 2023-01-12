ناجلزمان: ماني قد يلحق بمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

أشار يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ إلى احتمالية لحاق مهاجمه المصاب ساديو ماني بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

بايرن سيصطدم بسان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في منتصف فبراير المقبل، قبل أن تقام مباراة الإياب في الثامن من مارس القادم.

وقال ناجلزمان عن ماني: "ساديو لاعب هام بالنسبة لنا، لو سار كل شيء على ما يرام فنتوقع عودته على مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال".

وأضاف في مؤتمر صحفي "سنتابعه في الفترة المقبلة للوقوف على حالته، ولكن شخصيا، لن أعتمد عليه بشكل كامل في مباراة الذهاب".

النجم السنغالي الذي انضم لبايرن هذا الموسم أصيب قبل انطلاق كأس العالم 2022 وغاب عن مباريات منتخب بلاده.

وكشف ناجلزمان حالة لاعبيه المصابين قائلا "يعاني ليون جرويتسكا من مشكلة في أربطة عضلاته الخلفية، ولكنه بخير، فيما تعرض ماتياس دي ليخت لالتواء بسيط في الكاحل ولكن بعد الفحص تبين أن الأمور على ما يرام".

وأوضح "دالي بليند سيلعب يوم الجمعة أمام سالزبورج، يحتاج لبعض الوقت، لأن حدة التدريبات أعلى قليلا".

وتابع "ماتياس دي ليخت لن يلعب أمام سالزبورج، بخلاف ذلك الجميع بخير. ستكون مباراة هامة لأنها الاختبار الأخير لنا قبل عودة الدوري الألماني، نحن نتطلع لها كأي مباراة رسمية أخرى".

ويستكمل بايرن مشواره في الدوري الألماني بمواجهة لايبزيج يوم الجمعة 20 يناير، مع استئناف المسابقة بعد العطلة الشتوية وتوقف كأس العالم.

ويتصدر بايرن جدول الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

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