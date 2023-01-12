تشكيل إنبي – خماسي في الوسط ضد المحلة
الخميس، 12 يناير 2023 - 16:11
كتب : FilGoal
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لملاقاة غزل المحلة مساء اليوم الخميس.
ويواجه المحلة منافسه إنبي في ملعبه في الجولة 13 من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
في الدفاع: علي فوزي- خالد رضا- محمد إسماعيل- أحمد عيد
في الوسط: أحمد يوسف- محمد حمدي- مصطفى شكشك- رفيق كابو- مصطفى دويدار
في الهجوم: أحمد أمين "قفة"
ويحتل المحلة المركز السابع في الترتيب بـ18 نقطة.
فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ10 نقاط.
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