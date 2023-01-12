تشكيل إنبي – خماسي في الوسط ضد المحلة

الخميس، 12 يناير 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

إنبي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لملاقاة غزل المحلة مساء اليوم الخميس.

ويواجه المحلة منافسه إنبي في ملعبه في الجولة 13 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

في الدفاع: علي فوزي- خالد رضا- محمد إسماعيل- أحمد عيد

في الوسط: أحمد يوسف- محمد حمدي- مصطفى شكشك- رفيق كابو- مصطفى دويدار

في الهجوم: أحمد أمين "قفة"

ويحتل المحلة المركز السابع في الترتيب بـ18 نقطة.

فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ10 نقاط.

إنبي غزل المحلة الدوري المصري
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