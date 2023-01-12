تشكيل إنبي – خماسي في الوسط ضد المحلة

تشكيل غزل المحلة – عبده يحيى مهاجم وحيد.. وخماسي في الوسط ضد إنبي

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مرتضى يوجه 3 رسائل إلى فيريرا ويكشف مصيره.. وطلب بإعادة لقاء أسوان في حالة واحدة

مواعيد مباريات الخميس 12 يناير 2023 - الأهلي ومونديال اليد وسوبر إسبانيا وخليجي 25

محمد محمود: الوقت ظلم سواريش وموسيماني لم يقدم برامج بدنية.. واعتذرت عن ذلك التصرف في الأهلي

محمد محمود يكشف سبب تفضيل فيوتشر واختيار الاتحاد في النهاية.. ورسالة قوية من الخطيب

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