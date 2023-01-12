تشكيل غزل المحلة – عبده يحيى مهاجم وحيد.. وخماسي في الوسط ضد إنبي
الخميس، 12 يناير 2023 - 16:06
كتب : FilGoal
أعلن عبد الباقي جمال المدرب المؤقت لغزل المحلة تشكيل فريقه لملاقاة إنبي مساء اليوم الخميس.
ويواجه المحلة منافسه إنبي في ملعبه في الجولة 13 من الدوري المصري.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أحمد ميهوب
في الدفاع: محمود علاء- معاذ الحناوي- مصطفى العش- محمد بازوكا
في الوسط: محمد جابر- كريم مصطفى- حميد ماو- أحمد النادري- جابرييل أوروك
في الهجوم: عبده يحيى
ويحتل المحلة المركز السابع في الترتيب بـ18 نقطة.
فيما يأتي إنبي في المركز الـ15 بـ10 نقاط.
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