بعد 6 أشهر فقط.. الخليج السعودي يفسخ عقد مدافع منتخب الجزائر

فسخ نادي الخليج السعودي تعاقد مع المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري بعد 6 أشهر فقط.

بلعمري كان انضم لصفوف الخليج في يونيو الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع قطر القطري.

وأعلن الخليج عبر حسابه على تويتر فسخ التعاقد مع بلعمري بناء على طلب اللاعب لظروف أسرية خاصة.

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال 9 مباريات بالموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.

وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.

كما سبق لبلعمري اللعب بقميص الشباب السعودي وليون الفرنسي ومولودية الجزائر.

يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.