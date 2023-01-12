بعد 6 أشهر فقط.. الخليج السعودي يفسخ عقد مدافع منتخب الجزائر
الخميس، 12 يناير 2023 - 16:03
كتب : FilGoal
فسخ نادي الخليج السعودي تعاقد مع المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري بعد 6 أشهر فقط.
جمال الدين بلعمري
النادي : الخليج
بلعمري كان انضم لصفوف الخليج في يونيو الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع قطر القطري.
وأعلن الخليج عبر حسابه على تويتر فسخ التعاقد مع بلعمري بناء على طلب اللاعب لظروف أسرية خاصة.
شكرًا #جمال_بلعمري 🙏 pic.twitter.com/cQSMXpGoA8— نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) January 12, 2023
صاحب الـ 33 عاما شارك خلال 9 مباريات بالموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.
وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.
كما سبق لبلعمري اللعب بقميص الشباب السعودي وليون الفرنسي ومولودية الجزائر.
يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.