كرة القدم الأمريكية.. تعريف المراكز والمصطلحات

ربما سمعت عن كرة القدم الأمريكية والدوري المشهور حاليا باسم NFL لكن هل سألت نفسك يوما عن مراكز اللاعبين وأدوارهم في المباراة؟

حسنا لنبدأ.

يتكون فريق كرة القدم الأمريكية من 3 تشكيلات هجومية ودفاعية ومهام خاصة لكل منها وقته داخل المستطيل الأخضر بمجموع 11 لاعبًا داخل الملعب وو51 لاعبًا إجمالًا في تشكيلة الفريق أو مايعرف بـ"Roster"خلال الموسم.

فلنبدأ بالفريق الهجومي.

أهم لاعب في الفريق الهجومي وربما الرياضة ككل، وحوله تتمركز كافة الخطط واللعب داخل الملعب.

هو الكوارتر باك Quarterback (يوازيه في كرة القدم صانع الألعاب)، يقوم الكوارتر باك بقراءة اللعب وبمعرفة الهجوم والدفاع للفريقين كما يجب أن يكون ملمًّا بقوانين اللعبة ويُعتبر هو المدرب داخل الملعب ويقوم أيضًا بالتخطيط للعب الفريق داخل الهجمة.

فبعد أن تبدأ الهجمة بـSnap يحصل الكوارتر باك على الكرة ويمكنه إما رميها لزميل أو الركض بها أو تسليمها ليد زميله مباشرة وعليه حسن قراءة دفاع الخصم حتى يستغل نقاط الضعف ويحرز الفريق تتشداون Touchdown.

من أشهر لاعبي هذا المركز الحاليين هم توم بريدي وآرون رودجرز وباتريك ماهومز والصاعديْن جو بورو وجاستن هيربرت.

ونأتي هنا إلى الخط الهجومي Offensive Line ويتكون من خمسة لاعبين centre, right and left guard and right and left tackle.

السينتر يقف في المنتصف وعن يمينه وشماله الجارد والتاكل.

يعتبر السينتر قائد الخط الهجومي ويقوم بقراءة تحركات مدافعي الخصم كما يقوم في بداية كل لعبة بتسليم الكرة للكوارتر باك ثم وبمعاونة بقية خط الهجوم يقومون بحماية الكوارتر باك من المدافعين حتى يتسنى له لعب الكرة لزملائه.

أما الجارد فوظيفته منع الدفاع من الوصول للكوراتر باك وفتح مساحة للكوارتر باك لتمرير الكرة أو للرننج باك Running Back للجري بالكرة.

وأما التاكل فوظيفته منع وصول المدافعين للاعبي الهجوم بعد حصولهم على الكرة ويجب أن يكونوا أقوياء جسديًّا ليواجهوا المدافعين الأقوياء.

نأتي للـRunning back وهو أحد لاعبي الهجوم ويقف إلى جانب الكوارتر باك حتى يسلم له الكرة ليجري بها محققًّا أكبر عدد من الياردات لفريقه.

وهنا يأتي دور Wide receivers والذين يقفون على جانبي الملعب بجوار الخط ثم ومع بداية اللعبة يقومون بالركض قدمًا حتى يستطيع الكوارتر باك رؤيتهم وتمرير الكرة لهم ويجب أن يتسموا بالسرعة.

وأخيرًا Tight end وهو يقف على الجانب الأقوى خلف الخط الهجومي ووظيفته منع المدافعين من إسقاط الكوارتر باك فيما يُعرف بالساك Sack كما إفساح المجال للرننج باك ليركض وأخيرًا يقوم أيضًا باستقبال الكرة من الكوارتر باك ليقوم بكسب بعض اليارادت عند الهجوم.

التشكيلة الثانية هي الدفاع وتتكون من 11 لاعبًا أيضًا مراكزهم كالتالي:

نوز تاكل Nose tackle ويقع في مركز الخط الدفاعي في موازاة سينتر فريق هجوم الخصم ووظيفته الانقضاض على خط الهجوم ومحاولة إسقاط الكوارتر باك أو منع الرننج باك من الركض أو إحراز أي ياردة.

تاكل دفاعي Defensive tackle يوازي الجارد في خط هجوم الخصم هدفه مزاحمة لاعبي الهجوم ومنعهم من المرور ومنع أي لاعب يحاول العبور من منتصف خط Scrimmage وهو خط بداية الهجمة.

ديفينسف إند Defensive end يوازي التاكل في هجوم الخصم ووظيفته في لعبة الركض للهجوم وإبقاء حيز اللعب في المنطقة الداخلية حيث بقية الدفاع متمركز لمنع الرننج باك من العبور.

أما في لعبة التمرير فيحاول تجاوز خط الهجوم ليسقط الكوارتر باك أي يقوم بعمل ساك.

لاين باكر Linebacker وهو يعتبر متعدد المهام حيث يقوم بعرقلة المهاجمين وحاملي الكرة كما يحاول منع الهجوم من إحراز النقاط ويحاول خطف الكرة المرمية من الكوارتر باك ليقوم بعكس الهجوم أو على الأقل يمنعها من الوصول للوايد ريسيفر.

كما يحاول عمل ساك للكوارتر باك ويكون في المنتصف فيعرف ب Middle linebacker أو على الجانبيْن فيُعرف بـOutside linebacker.

كورنر باك Cornerback يُشكل مع السيفتي Safety خط الدفاع الثاني ووظيفته منع وصول الكرة للوايد ريسيفر والذي إذا مر منه لاعب الهجوم فسيقوم في الغالب بالتسجيل.

فري سيفتي Free safety و سترونج سيفتي Strong safety يقفان على بعد 15 ياردة من خط Scrimmage ووظيفتهما منع المهاجم من المرور بعرقلته إذا مر من خط الدفاع، الأول مسئول عن منع هجمات التمرير ويقف على جانب الدفاع الضعيف والثاني وظيفته منع هجمات الجري ويقف على الجانب الأقوى من الدفاع وأخيرًا يعتبر السيفتي هو آخر الدفاع فإذا مر منهم المهاجم فحتمًا سيسجل تتشداون.

وأخيرًا نأتي لتشكيلة المهام الخاصة.

كيكر Kicker وهو اللاعب الذي يقوم بركل الكرة إما في Field goal أو Extra point.

بانتر Punter وهو اللاعب الذي يقوم بركل الكرة بعيدًا عن مناطق الفريق الدفاعية في المحاولة الرابعة 4th down بعد فشل هجوم الفريق في تجاوز الـ10 ياردات في الثلاث محاولات الأولى.

لونج سنابر Long snapper وهو اللاعب الذي يقوم بتمرير الكرة للهولدر في محاولة الـField goal.

هولدر Holder وهو اللاعب الذي يقوم بالتقاط الكرة من اللونج سنابر ويثبتها للكيكر في محاولة Field Goal.

كيك أوف ريتيرنر Kickoff returner وهو اللاعب الذي يلتقط ركلة البداية ويحاول كسب عدة ياردات لفريقه قبل أن يوقفه الخصم أو ينجح في تسجيل تتشداون.

بانت ريتيرنر Punt returner وهو اللاعب الذي يقوم بالتقاط البانت ويحاول التقدم عدة ياردات في الملعب ليفيد فريقه في الهجوم أو يحرز تتشداون لفريقه عندما يتجاوز الملعب كاملًا.

مصطلحات هامة داخل المباراة

ساك Sack وهو عندما يقوم أحد المدافعين بطرح الكوارتر باك أرضًا قبل أن يرمي الكرة وينتج عنه خسارة الهجوم لياردات.

فامبل Fumble وهو عندما تسقط الكرة من يد المهاجم ويقوم أحد ما بالتقاطها.

إنترسيبشن Interception وهي عندما ينجح المدافع في التقاط تمريرة الكوارتر باك وإذا أحرز منها المدافع تتشداون تُسمى Pick six.

نظام البطولة:

يتكون الدوري من 32 فريقًا مقسمة إلى قسمين AFC و NFC وكل قسم ينقسم إلى أربعة أقسام أصغر divisions بكل منها 4 فرق.

ويلعب كل فريق 17 مباراة مع أسبوع راحة ويتأهل متصدر من كل قسم بالإضافة إلى ثلاثة فرق صاحبة أعلى سجل إلى الإقصائيات أو البلاي أوف.

ليصل في النهاية فريق من كل قسم إلى العُرس الختامي والمباراة الأشهر السوبر بول.

ويُعتبر فريقا نيو إنجلاند باتريوتس وبيتسبرغ ستيلرز صاحبْي الرقم القياسي في التتويج بالسوبر بول برصيد 6 ألقاب لكل منهما، كما يُعتبر توم بريدي أكثر لاعب تتويجًا بالسوبر بول ب6 خواتم (بطولات) خمسة مع الباتريوتس وواحدة مع تامبا باي باكانييرز.

فلمن ستكون الغلبة في 2023؟