كورتوا: مواجهة برشلونة في نهائي السوبر؟ مستعدين لأي خصم

الخميس، 12 يناير 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

يثق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في جاهزية فريقه قبل خوض مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما تغلب على فالنسيا بركلات الترجيح.

وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وقال كورتوا عقب المباراة: " لقد عانينا حتى نسجل هدف، ووصلنا إلى ركلات الترجيح، ويجب علينا أن نتحسن قبل النهائي".

وأضاف " كنا جيدين في الشوط الأول ولكن مع مرور الوقت انخفض المستوى قليلا والأهم هو الفوز".

وأضاف "عندما تعاني من إصابة أمر صعب العودة للعب مجددا، ولكن أخذت وقت للراحة وليس هناك عذر وأنا حاليا بخير وجاهز للعب ومساعدة النادي بكل ما أستطيع".

وعن مواجهة برشلونة في النهائي قال حارس ريال مدريد: "ستكون مباراة نهائية جميلة لو واجهنا برشلونة، لكن سنرى غدا ماذا سيحدث ومستعدين لأي خصم".

وحصد كورتوا جائزة رجل مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف نهائي كاس السوبر الإسباني.

وسجل كريم بنزيمة هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وعدل صامويل لينو النتيجة لفالنسيا من تسديدة مباشرة بعد 21 ثانية من انطلاق الشوط الثاني.

واستطاع ريال مدريد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل إلى النهائي.

وسجل لريال مدريد كل من كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسينسيو.

بينما سجل لـ فالنسيا كل من كافاني وموريبا وهوجو جيامون، وأهدر كوميرت وخوسيه جايا.

وينتظر ريال مدريد في النهائي الفائز من برشلونة وريال بيتيس.

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