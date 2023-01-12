خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس على شكوى الزمالك بشأن عدم دفع لاعبه السابق والأهلي الحالي محمود عبد المنعم "كهربا" للغرامة المستحقة عليه وقدرها مليوني دولار بالإضافة للفوائد.

محمود كهربا النادي : الأهلي الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيفا أخطر الزمالك بتحديد الثاني من شهر فبراير المقبل موعدا لاجتماع لجنة التأديب التابعة له لاتخاذ عقوبة انضباطية جديدة على اللاعب بسبب تقاعسه عن دفع الغرامة.

وأوضح فيفا أنه تم إعطاء مهلة لكهربا قدرها ستة أيام لدفع الغرامة، او الكشف عن سبب عدم دفعها خلال فترة إيقافه التي بلغت ستة أشهر.

يظل السؤال ما هو الموقف المنتظر حينها؟

حسبما علم FilGoal.com فإنه من المتوقع أن تصدر لجنة التأديب عقوبة انضباطية جديدة على كهربا تتضمن إيقافه مجددا ووقتها سيكون أمامه حلين.

أول تلك الحلول أن يدفع الغرامة وينفذ العقوبة الانضباطية الجديدة.

أما الثاني الحلول فهو أن يستأنف كهربا على القرار لدى المحكمة الرياضية والتي بدورها ستسمح له بالمشاركة في المباريات لحين الفصل في القضية.

وانتهت عقوبة كهربا بالإيقاف 6 أشهر مساء أمس الأربعاء 11 يناير 2023.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.

وتوج كهربا مع الأهلي بـ 5 بطولات مختلفة كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب بيتسو موسيماني وقتها، ليرحل معارًا إلى هاتاي سبور التركي.

ولعب كهربا آخر مباراة رسمية بقميص هاتاي سبور يوم 22 مايو الماضي أمام جيرسونسبور، وسجل يومها هدفًا بالإضافة إلى صناعته هدفين.

وصرّح علي عباس المحامي الدولي المسؤول عن ملف كهربا في وقتٍ سابقعبر أون تايم سبورتس: "المراسلات كانت بيني وبين فيفا بشأن التأكد من الموعد المحدد لانتهاء فترة الإيقاف الخاصة بـ كهربا بشكل دقيق والذي جاء في الخطاب الأول يوم 11 يناير".

المحامي التونسي أضاف "فيفا رد على خطابي وقال إن الإيقاف لمدة 6 اشهر وينتهي 11 يناير 2023 وهذا إجراء طبيعي مني كمحامي مسؤول عن ملف اللاعب للتأكد من موعد عودته".

وواصل "يوم 12 يناير يحق لكهربا اللعب بشكل رسمي وهذا هو القرار واللوائح".

وأكمل "عقوبة كهربا من الممكن أن تتجدد بعد 3 فترات انتقالات وحتى الآن لم يمر على إيقافه سوى فترة انتقالات واحدة".

وشرح "عقوبة كهربا إيقاف لمدة 6 أشهر ولكن العقوبة الأكبر على نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بالإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات انتقالات، ولذلك يجب انتهاء فترة العقوبة الأكبر أولا ومن ثم توقيع العقوبة الجديدة في حالة عدم تنفيذ العقوبة الأولى".

وأوضح "إذا لم يسدد كهربا الغرامة المالية بعد مرور 3 فترات قيد وفي 1 سبتمبر 2023 يحق للزمالك التقدم بشكوى جديدة ضده وهذا هو نص قرار فيفا بالشكل الحرفي".

وشدد "فيفا لا يتدخل في أمور تسقيط الغرامات وهذا يكون بالاتفاق بين الطرفين".

وأكد "كهربا ملزم بدفع الغرامة بالكامل لنادي الزمالك والأهلي ليس طرفا في هذه القضية".