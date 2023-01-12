حارس فرانكفورت يتحدث عن اهتمام بايرن بضمه

الخميس، 12 يناير 2023 - 14:44

كتب : FilGoal

كيفين تراب - فرانكفورت

تحدث كيفن تراب حارس إينتراخت فرانكفورت عن اهتمام بايرن ميونيخ بضمه كبديل لمانويل نوير الذي سيبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

في الأسبوع الماضي ذكرت جريدة بيلد أن إدارة بايرن تواصلت مع ممثلي تراب واستفسرت عما إذا كان اللاعب يرغب في الانتقال إلى النادي البافاري، لكن ماركوس كروش المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت نفى ذلك.

وقال تراب في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "مانويل نوير مصاب ولم يعتزل. أتمنى له الشفاء العاجل".

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وأضاف "نحن نعرف جودة نوير، لذلك لم أهتم بهذه الأنباء كثيرًا. قرأت ذلك بالطبع، لكننا في منتصف الموسم".

وتابع "لست مسؤولا عن أي شيء يكتب في وسائل الإعلام. لكن هذا لم يزعجني كثيرا به".

وأتم "هل كان الاهتمام حارا؟ الشيء الوحيد الذي كان حارا هو الشمس خلال الإجازة".

تقرير بيلد ذكر أن تراب سيفضل الانتقال لبايرن إذا عرض عليه ذلك.

في الوقت الذي يريد فرانكفورت تمديد عقد تراب إلى ما بعد عام 2024.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافي أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة أمس وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

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