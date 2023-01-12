تقرير: سفيان أمرابط يختار أتليتكو مدريد على ليفربول وتوتنام

يبدو أن سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا ومنتخب المغرب اختار الفريق الذي يرغب في تمثيله خلال الفترة المقبلة.

سفيان أمرابط النادي : فيورنتينا فيورنتينا

ووفقا لما نشره موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فإن مرابط يفضل الانتقال لأتليتكو مدريد وليس ليفربول أو توتنام.

وأشار التقرير إلى أنه حتى الآن لم يتقدم الأتليتي بعرض لفيورنتينا لضم نجم منتخب المغرب لكن الأخير ألمح برغبته في اللعب تحت إمرة مدرب الفريق دييجو سيميوني.

وفي الوقت ذاته أوضح التقرير أن أتليتكو سيجد منافسة صعبة بشأن بنود التعاقد الشخصية المادية خاصة إن تقدم نادي إنجليزي بعرض رسمي.

وكان أمرابط قال قبل عدة أيام: "ما فعله سيميوني وحققه مع أتليتكو رائع، لقد درب الفريق لسنوات عديدة وفاز بالكثير من البطولات".

وأتم "لدي الكثير من الاحترام له، واللاعبين في فريقه أقوياء بدنيا ويتحلون بالعنف، أحب اللعب بتلك الطريقة".

وتألق أمرابط مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 حيث ساهم في حصول أسود الأطلس على المركز الرابع كأول فريق إفريقي وعربي يحقق ذلك الإنجاز التاريخي.