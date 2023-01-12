موندو ديبورتيفو: الهلال مستعد لدفع 350 مليون سنويا من أجل ميسي

الخميس، 12 يناير 2023 - 14:02

كتب : محمود حمدي

ليونيل ميسي ولقب كأس العالم في أرض الأرجنتين

يحلم نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ولاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري مع وجود خيار التمديد لموسم جديد بموافقة الطرفين.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن صفقة ليونيل ميسي هي الأمنية الأكبر للهلال.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النادي السعودي مستعد لدفع 350 مليون دولار سنويا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن الهلال سيستغل تواجد ميسي في الرياض خلال الأسبوع المقبل للتفاوض مع بطل كأس العالم.

وسيتواجد ميسي في الرياض العاصمة السعودية يوم الخميس المقبل لخوض مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان ضمن كأس موسم الرياض.

وشددت التقارير على أن الهلال سيحظى بدعم مادي من المملكة لحسم صفقة ميسي على غرار ما حدث في صفقة تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعاقد النصر مع رونالدو لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل نحو 200 مليون يورو سنويا بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعرف الصراع بين ميسي قائد الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الحالي، وبين رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد السابق، لفترة طويلة من الزمن.

وكان خوسيه فيليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" قد قال عبر برنامج "ملعب stc": "عرض الهلال للتعاقد مع ميسي موجود، ولكن هل ميسي سيواصل الموسم المقبل مع باريس أم لا؟. كل شيئ وارد".

الهلال يستعد بقوة لسوق الانتقالات الصيفية المقبل بعدما عاني من الإيقاف لفترتين من القيد على خلفية توقيع لاعبه محمد كنو لنادي النصر قبل تجديد تعاقده مع الفريق الأزرق.

في المقابل يتمسك باريس سان جيرمان بفرص تجديد ميسي لتعاقده مع الفريق.

ميسي ظهر للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان منذ تتويجه بكأس العالم رفقة منتخب الأرجنتين وسجل في شباك أنجيه بالدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

وقال حساب باريس سان جيرمان عبر توتير عقب المباراة: " ميسي عاد وسجل، هل أنت مستعد للمفاجأة ؟".

ويلعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 وشارك خلال 54 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 29 بجميع المسابقات.

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

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