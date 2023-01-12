تقرير: أوباميانج لن يستطيع العودة إلى برشلونة حتى ولو مجانا

لن يستطيع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم تشيلسي العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة حتى ولو مجانا.

ولا يمر أوباميانج بأفضل أيامه مع تشيلسي ولا يعتمد عليه المدرب جراهام بوتر بشكل أساسي في التشكيل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن هناك بند في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يمنع أي لاعب من تسجيله ثلاث مرات في ذات الموسم.

وبدأ أوبا الموسم مع برشلونة وتم تسجيله في قائمة النادي الإسباني.

وبعد انتقاله إلى تشيلسي تم تسجيله كذلك.

لذا لن يكون بإمكان المهاجم الجابوني التواجد مع ناد آخر حتى لو كان برشلونة لأنه بذلك سيخترق لائحة التسجيل لثلاث مرات خلال الموسم.

وانضم أوباميانج إلى تشيلسي الصيف الماضي بعقد يمتد لعامين مع إمكانية مده لعام ثالث.

اللاعب صاحب الـ33 عاما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا في 16 مباراة مع تشيلسي.