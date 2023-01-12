أليجري يوجه رسالة تحذيرية للاعبيه قبل مواجهة نابولي

وجه ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس رسالة تحذيرية للاعبيه قبل مواجهة نابولي المرتقبة.

ويحل يوفنتوس الوصيف ضيفا على نابولي المتصدر ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي يوم الجمعة.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "حققنا نتائج جيدة حتى الآن، لكن علينا أن نواصل التفكير في العمل والتقدم على طريق التطور وتحقيق نتائج أفضل".

وأضاف "في الوقت الحالي نفكر في المراكز الأربعة الأولى في الترتيب".

الفارق في الصدارة بين نابولي ويوفنتوس يبلغ 7 نقاط.

وأوضح رسالته للاعبيه قائلا "سنواجه فريق جيد في التنظيم ومدرب جيد، المباريات في ملعب نابولي صعبة، لذلك يجب أن نركز لمدة 90 دقيقة بشكل كامل".

وأكمل "علينا أن نلعب بشكل جيد من الناحية الفنية وبقوة، ستكون مباراة صعبة ونحن نواجه أفضل فريق في الدوري على أرضه، جدول الترتيب يقول هذا، مباراة الجمعة ليست حاسمة لكنها مهمة".

وتابع "لوتشيانو سباليتي مدرب ممتاز، أثبت ذلك سابقا".

وواصل "فريقي ظهر في المباريات الأخيرة بشكل جيد، خضنا تدريبات جيدة في الأيام الماضية والفريق في حالة ممتازة".

وأتم "العناصر المصابة ستعود قريبًا، قد نشاهد البعض أمام أتالانتا، أداء اللاعبين أفضل واتمنى أن أراهم بكامل الطاقة".

التقى يوفنتوس بنابولي في 152 مباراة بالدوري الإيطالي، فاز البيانكونيري في 70 مباراة، وانتصر نابولي في 34، وتعادلا في 48 مواجهة.

video:1