جاتوزو: الحظ حرمنا من الفوز على ريال مدريد

شدد جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا على أن الحظ حرم فريقه من الفوز على ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما تغلب على فالنسيا بركلات الترجيح.

وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال جاتوزو في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "قدمنا أداء جيدا في المباراة، وأتيحت لنا العديد من الفرص التي لم نستغلها. الحظ حرمنا من تحقيق الفوز".

وأضاف "كورتوا (تيبو كورتوا) حارس جيد وعلى مستوى رائع منذ سنوات، وأيضاً حارس مرمانا (جيورجي مامارداشفيلي) قدم أداء رائع".

وواصل "طبيعي اللاعبين يرهقون بعد 90 دقيقة، لقد ركضوا كثيرا وقدموا مستوى يليق بالحدث".

واختتم "لقد لعبنا بعقلانية، ويجب علينا مواصلة هذا المستوى وإظهار الجودة التي لدى لاعبينا، نعم خسرنا لكن قدمنا أداء رائع".

وسجل كريم بنزيمة هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وعدل صامويل لينو النتيجة من تسديدة مباشرة بعد 21 ثانية من انطلاق الشوط الثاني.

واستطاع ريال مدريد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل إلى النهائي.

وسجل لريال مدريد كل من كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسينسيو.

بينما سجل لـ فالنسيا كل من كافاني وموريبا وهوجو جيامون، وأهدر كوميرت وخوسيه جايا.

وينتظر ريال مدريد في النهائي الفائز من برشلونة وريال بيتيس.