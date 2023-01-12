كرة يد - أون تايم تعلن إذاعة مباريات منتخب مصر في كأس العالم

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حصولها على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023.

ونشرت "أون تايم" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة ذكرت من خلالها حصولها رسميا على حق إذاعة مباريات مصر في المونديال.

ويقام كأس العالم لكرة اليد في الفترة ما بين 11 لـ29 يناير الجاري في بولندا والسويد.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار كل من كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويشارك منتخب مصر في البطولة للمرة الـ17 في تاريخه ويعد أفضل إنجاز له هو الحصول على المركز الرابع في فرنسا في عام 2001.

فيما حصل على المركز السادس مرتين في 1995 و1997.

وكانت البطولة الأخيرة التي أقيمت في مصر في عام 2021 حصل فيها الفراعنة على المركز السابع.