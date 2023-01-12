أستون فيلا يضم مدافع بيتيس

الخميس، 12 يناير 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

داني كارباخال - أليكس مورينو - ريال مدريد - بيتيس

أعلن نادي أستون فيلا تعاقده مع أليكس مورينو مدافع ريال بيتيس.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن التعاقد مع أليكس مورينو مقابل رسوم غير معلنة".

وأضاف "ينضم المدافع إلى فيلا قادما من ريال بيتيس مسقط رأسه بإسبانيا، والذي فاز معهم بلقب كأس الملك الموسم الماضي".

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وتشير تقارير إلى أن الصفقة كلفت الفيلانز 13 مليون جنيه استرليني.

وقال أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا: "أليكس لاعب جيد يمكنه مساعدة فريقنا".

وأضاف "لقد كان أحد أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في الدوري الإسباني خلال المواسم القليلة الماضية ونحن سعداء بوجوده هنا".

اللاعب الجديد سيحصل على القميص رقم 15.

يلعب مورينو في مركز الظهير الأيسر أو الجناح الأيسر.

وارتدى البالغ من العمر 29 عاما قمصان مايوركا وإلتشي ورايو فاليكانو خلال مسيرته حتى الآن.

أليكس مورينو أستون فيلا ريال بيتيس
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