أنشيلوتي: لسنا في أفضل حالاتنا ولكننا ننتصر دوما في النهائيات

الخميس، 12 يناير 2023 - 12:29

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما تغلب على فالنسيا بركلات الترجيح.

وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لعبنا حتى الأشواط الإضافية، بدنيا كنا جيدين لكن لم نكن بأحسن أحوالنا كمستوى فني، ولدينا بعض الإصابات أثرت بأداء الفريق".

وأوضح "كانت مباراة صعبة، ولم نكن موفقين في بداية الشوط الثاني، وواجهنا منافس يدافع جيداً، لكن نحن سعيدين بالانتصار رغم أن الفريق ليس في أفضل حالاته. النهائيات دوما ننتصر بها، وسنصارع وننافس من أجل حصد كأس السوبر".

واختتم "هدف التعادل جاء من خطأ دفاعي فردي ولا بد أن نصحح الأخطاء في المباراة النهائية".

وسجل كريم بنزيمة هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء.

وعدل صامويل لينو النتيجة من تسديدة مباشرة بعد 21 ثانية من انطلاق الشوط الثاني.

واستطاع ريال مدريد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل إلى النهائي.

وسجل لريال مدريد كل من كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسينسيو.

بينما سجل لـ فالنسيا كل من كافاني وموريبا وهوجو جيامون، وأهدر كوميرت وخوسيه جايا.

وينتظر ريال مدريد في النهائي الفائز من برشلونة وريال بيتيس.

ريال مدريد فالنسيا
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