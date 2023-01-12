سبورت: البرازيل ستفاوض لويس إنريكي

دخل لويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا قائمة المرشحين لتولي تدريب منتخب البرازيل خلفا لتيتي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس فإن الاتحاد البرازيلي ينوي الدخول في مفاوضات مع إنريكي لمعرفة رأيه.

وأوضح التقرير أن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريجيز كان يفضل بيب جوارديولا لكن الأخير لن يرحل عن مانشستر سيتي حاليا.

والأمر ذاته ينطبق على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي يشعر بالراحة مع الفريق الملكي.

وأشار التقرير إلى أن إنريكي يحظى باحترام كبير في البرازيل في ظل مسيرته مع إسبانيا وفوزه بالثلاثية مع برشلونة وقدرته على تطوير اللاعبين الشباب.

وفي الوقت ذاته أوضح التقرير أن أحد المرشحين كذلك هو مدرب فلومينيز فيرناندو دينيز الذي يُلقب بجوارديولا البرازيلي.

لكن ما يقلل من فرصة تواجده مع البرازيل هو عدم فوزه بأي لقب حتى الآن في مسيرته.