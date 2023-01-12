محمد محمود: الوقت ظلم سواريش وموسيماني لم يقدم برامج بدنية.. واعتذرت عن ذلك التصرف في الأهلي

الخميس، 12 يناير 2023 - 01:18

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

يؤمن محمد محمود لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري أن الوقت ظلم مدرب الفريق السابق ريكاردو سواريش.

محمد محمود

النادي : الاتحاد السكندري

الأهلي

وتحدث محمد محمود لقناة "صدى البلد" قائلا: "سواريش لم يستطع تطبيق ما يريده وكنا في أسوأ حالاتنا وأنا ربيعة وحسام حسن وخضنا ما تبقى من الموسم باللاعبين الشباب ولم يعمل مع القوام الأساسي مع الفريق أشعر أنه تعرض للظلم".

وأكمل "أرى أنه مدرب جيد وكان يريد تقديم شيئا مختلفا وتقديم كرة جميلة، وشاهدنا الكثير من اللقطات لفريقه في البرتغال وكانوا يلعبون جيدا، أعتقد أنه لم يتح له الوقت فقط".

أخبار متعلقة:
محمد محمود يكشف سبب تفضيل فيوتشر واختيار الاتحاد في النهاية.. ورسالة قوية من الخطيب ميسي يسجل.. سان جيرمان يفوز على أنجيه بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا

وعن مدرب الأهلي الحالي قال: "مارسيل كولر مدرب جيد جدا وصارم في عمله وأتمنى له وللفريق ككل التوفيق".

أما عن خسارة الدوري لعامين متتاليين وهل كان بسبب التحكيم أجاب "لا نحب تعليق الأمر على شماعة التحكيم ما حدث كان بسببنا وربما بسبب الإجهاد".

وبسؤاله هل فاوضه الزمالك أجاب "الزمالك لم يتحدث معي مطلقا وكل المفاوضات كانت من أندية أخرى".

وكشف محمد محمود عن محاولة ألميريا الإسباني في وقت سابق ضمه وقال: "هذا حقيقي وأعتقد أن هذه معلومة لم تكن معروفة من قبل".

وعن علاقته بمدرب الفريق الأسبق بيتسو موسيماني قال: "بعد عودتي من إصابتي بقطع في الغضروف كنت أعاني من وزن زائد ولم أكن لائقا بدنيا وبيتسو موسيماني لم يكن يشركني بسبب ذلك وكان يرى أنني غير جاهز".

وأكمل "موسيماني كان يطلب منا أن نعود لائقين من الإجازات ولم يقدم لنا أي برامج للتدرب عليها بل كان يعتمد علينا أن نعود لائقين".

وواصل "عدت من الإصابة وشاركت مباشرة في كأس الرابطة ولم أكن جيدا فلم يتم قيدي في كأس العالم للأندية في المقابل استغلها جيدا زياد طارق لذا انضم هو".

وكشف محمد محمود عن تصرف جعله يضطر للاعتذار لزملائه اللاعبين وقال: "مباراة وفاق سطيف في الجزائر في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية في القاهرة بكيت في المحاضرة الفنية بعد استبعادي وأغلقت باب الغرفة بعنف وحاول زملائي النداء علي ولكنني لم ألتفت لهم وذهبت لغرفتي".

وأكمل "وبعدها طالبني وليد سليمان بالاعتذار للاعبين قبل المباراة حت لا يتشتت تركيزهم ولضيقهم لعدم تواجدي في المباراة".

وأردف "قلت للاعبين أنا آسف لا أعرف كيف تصرفت بتلك الطريقة وتعرفون إنني لم أقصد أي شيء بل كنت أتمنى التواجد معكم في الملعب وأشارككم الفرحة وركزوا في المباراة وعلينا العودة بالفوز".

وعن أكثر بطولة محببة لقلبه أجاب "لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع، أحتفل بتلك البطولة حتى الآن، كنت وقتها أسير بالعكاز وبعد هدف أفشة ضد الزمالك كنت سأتعرض للإصابة مجددا بسبب الاحتفال".

محمد محمود الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
محمد محمود يكشف سبب تفضيل فيوتشر واختيار الاتحاد في النهاية.. ورسالة قوية من الخطيب خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما السقا: لا نريد التحدث عن التحكيم ضد بيراميدز.. تضررنا من قبل ولم نشتك يحكم لأول مرة للأحمر.. وليد عبد الرازق يدير مباراة الأهلي والمصري صالح جمعة: أزمة شقيقي منعتني من حضور مران الإسماعيلي فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يتدرب الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز السقا لـ في الجول: عمر كمال وبوبو؟ قرار فيوتشر النهائي عدم التفريط في أي لاعب
أخر الأخبار
محمد محمود: الوقت ظلم سواريش وموسيماني لم يقدم برامج بدنية.. واعتذرت عن ذلك التصرف في الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
محمد محمود يكشف سبب تفضيل فيوتشر واختيار الاتحاد في النهاية.. ورسالة قوية من الخطيب 2 ساعة | الكرة المصرية
ميسي يسجل.. سان جيرمان يفوز على أنجيه بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا 3 ساعة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام في نصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
في 5 دقائق.. ساوثامابتون يفجر مفاجأة ويقصي سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يهزم فالنسيا ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني 3 ساعة | الدوري الإسباني
القسم الثالث - عقوبات صارمة بسبب الاعتداء على الحكام 3 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح