محمد محمود: الوقت ظلم سواريش وموسيماني لم يقدم برامج بدنية.. واعتذرت عن ذلك التصرف في الأهلي

يؤمن محمد محمود لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري أن الوقت ظلم مدرب الفريق السابق ريكاردو سواريش.

محمد محمود النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

وتحدث محمد محمود لقناة "صدى البلد" قائلا: "سواريش لم يستطع تطبيق ما يريده وكنا في أسوأ حالاتنا وأنا ربيعة وحسام حسن وخضنا ما تبقى من الموسم باللاعبين الشباب ولم يعمل مع القوام الأساسي مع الفريق أشعر أنه تعرض للظلم".

وأكمل "أرى أنه مدرب جيد وكان يريد تقديم شيئا مختلفا وتقديم كرة جميلة، وشاهدنا الكثير من اللقطات لفريقه في البرتغال وكانوا يلعبون جيدا، أعتقد أنه لم يتح له الوقت فقط".

وعن مدرب الأهلي الحالي قال: "مارسيل كولر مدرب جيد جدا وصارم في عمله وأتمنى له وللفريق ككل التوفيق".

أما عن خسارة الدوري لعامين متتاليين وهل كان بسبب التحكيم أجاب "لا نحب تعليق الأمر على شماعة التحكيم ما حدث كان بسببنا وربما بسبب الإجهاد".

وبسؤاله هل فاوضه الزمالك أجاب "الزمالك لم يتحدث معي مطلقا وكل المفاوضات كانت من أندية أخرى".

وكشف محمد محمود عن محاولة ألميريا الإسباني في وقت سابق ضمه وقال: "هذا حقيقي وأعتقد أن هذه معلومة لم تكن معروفة من قبل".

وعن علاقته بمدرب الفريق الأسبق بيتسو موسيماني قال: "بعد عودتي من إصابتي بقطع في الغضروف كنت أعاني من وزن زائد ولم أكن لائقا بدنيا وبيتسو موسيماني لم يكن يشركني بسبب ذلك وكان يرى أنني غير جاهز".

وأكمل "موسيماني كان يطلب منا أن نعود لائقين من الإجازات ولم يقدم لنا أي برامج للتدرب عليها بل كان يعتمد علينا أن نعود لائقين".

وواصل "عدت من الإصابة وشاركت مباشرة في كأس الرابطة ولم أكن جيدا فلم يتم قيدي في كأس العالم للأندية في المقابل استغلها جيدا زياد طارق لذا انضم هو".

وكشف محمد محمود عن تصرف جعله يضطر للاعتذار لزملائه اللاعبين وقال: "مباراة وفاق سطيف في الجزائر في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز برباعية في القاهرة بكيت في المحاضرة الفنية بعد استبعادي وأغلقت باب الغرفة بعنف وحاول زملائي النداء علي ولكنني لم ألتفت لهم وذهبت لغرفتي".

وأكمل "وبعدها طالبني وليد سليمان بالاعتذار للاعبين قبل المباراة حت لا يتشتت تركيزهم ولضيقهم لعدم تواجدي في المباراة".

وأردف "قلت للاعبين أنا آسف لا أعرف كيف تصرفت بتلك الطريقة وتعرفون إنني لم أقصد أي شيء بل كنت أتمنى التواجد معكم في الملعب وأشارككم الفرحة وركزوا في المباراة وعلينا العودة بالفوز".

وعن أكثر بطولة محببة لقلبه أجاب "لقب دوري أبطال إفريقيا التاسع، أحتفل بتلك البطولة حتى الآن، كنت وقتها أسير بالعكاز وبعد هدف أفشة ضد الزمالك كنت سأتعرض للإصابة مجددا بسبب الاحتفال".