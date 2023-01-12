محمد محمود يكشف سبب تفضيل فيوتشر واختيار الاتحاد في النهاية.. ورسالة قوية من الخطيب

أعرب محمد محمود لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد عن سعادته بخطوة الانتقال إلى الفريق السكندري.

محمد محمود النادي : الاتحاد السكندري الأهلي

وكشف محمد محمود عن أسباب تفضيله عرض فيوتشر في البداية ثم اختيار الاتحاد في النهاية بالإضافة إلى رسالة قوية من محمود الخطيب رئيس الأهلي.

فيوتشر والاتحاد

قال محمد محمود عبر قناة صدى البلد: "المفاوضات مع الاتحاد كانت منذ ستة أيام وكنت امتلك عروض من فيوتشر، وكان هناك تمسك من فيوتشر وعلي ماهر لضمي ولذلك كنت أميل إلى ذلك العرض في البداية".

وأضاف "في البداية لم أشعر بجدية ورغبة كبيرة من الاتحاد وأن الأمر عبارة عن عدد من اللاعبين المعروضين من الأهلي ضمن صفقة مروان عطية وهذا ما شعرت به من حديثي مع أمير توفيق".

وكشف محمد محمود "ولكن بعد تواصل محمد مصيلحي رئيس الاتحاد معي أكد رغبة النادي في ضمي وتمسكهم بإتمام الصفقة، حتى أنه تم عرض ثنائي من فريق الشباب بدلا مني ولكن الاتحاد رفض وتمسك بي لذلك تحولت رغبتي إلى الفريق السكندري".

وعن اللاعبين الذين تواصلوا معه من الاتحاد أوضح "محمود علاء تواصل معي خلال المفاوضات وتمنى تواجدي وسبق ولعبنا سويا في وادي دجلة، وهو بمثابة أخ بالنسبة لي".

وشدد محمد محمود "'طريقة لعب الاتحاد جيدة جدا، وواضح جدا إمكانيات المدير الفني كما أنه من الواضح ما ينقص الفريق من لاعبين لذلك ستكون فرصة جيدة لي وشعرت بنفسي معهم".

رسالة الخطيب

كشف محمد محمود "اجتمعت مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتحدث معي عن الانتقال إلى الاتحاد".

وتابع لاعب الأهلي "الخطيب قال لي (عايز الناس تقول إزاي ده كان معانا ومشي) وهو له هيبة وأبلغته بالسعي لتحقيق ذلك".

إصابة الصليبي

قال محمد محمود: "إصابة الرباط الصليبي صعبة جدا وعندما تحدث لأي لاعب اتأثر جدا وآخرها عندما أصيب أكرم توفيق بها للمرة الثانية بكيت".

وأوضح "مررت بتسعة أشهر صعبة جدا بعد إصابتي الأولى بقطع في الرباط الصليبي خاصة بعد قدومي إلى الأهلي وأنا لاعب ينتظره البعض عقب قدومي من وادي دجلة وانضمامي إلى المنتخب".

وأضاف "الإصابة الثانية كانت بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان وشعرت بألم في الركبة وبعد ذهابي إلى الطبيب خارج النادي أبلغني بإصابة ثانية بقطع في الرباط الصليبي وكان حزينا وقال لي أنت مؤمن بالله وكن صبورا على ذلك".

وكشف "لم أكن أعرف ما هي إصابة الرباط الصليبي وشعرت وقتها بمجرد آلام في الركبة خلال المرة وأصريت على النزول مجددا ولكن بعد ذلك لم أستطع استكمال اللعب، خلال فترتي في وادي دجلة لم أتعرض لإصابة لذلك كان الشعور جديد بالنسبة لي".

وتابع محمد محمود "كانت لدي عروض في الصيف من فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وسموحة والبنك الأهلي، وعندما فشل الأمر عدت إلى الأهلي وتعجبت من قرار عدم مشاركتي في التدريبات الجماعية بعد ذلك".

كولر

وعن علاقته بمارسيل كولر أوضح "تحدثت مع كولر أن رغبتي كانت الخروج على سبيل الإعارة ولكن لم يحدث نصيب والأمر خارج عن إرادتي فلماذا لا أشارك ولم أرتكب خطأ؟ وأبلغني أن سيتواصل مع الإدارة وأنه ليس لديه مشكلة معي أو في إمكانياتي ولكن رغبته في تدريب 25 لاعب فقط".

وكشف محمد محمود "تدربت لفترة منفردا حتى شعرت بالزهق، واقترح نادر شوقي وكيلي أن أتدرب مع الناشئين ووافقت بالطبع ومنذ ذلك التوقيت انتقلت إلى التدريبات في مدينة نصر ولم أذهب إلى التتش".

وأضاف لاعب الأهلي "تواصلت مع كولر منذ ثلاثة أيام في حضور نادر شوقي وأمير توفيق وسيد عبد الحفيظ، وأبلغته عن العروض المقدمة إليّ وطالبته ما هو المطلوب مني خلال فترة الإعارة حتى أكون جاهز حال عودتي".

وشدد "كولر احترم سؤالي وبالفعل جاوبني وطالبني بالمشاركة المستمرة بالإضافة إلى أمور فنية أخرى لتطويرها وأبلغني أن الأفضل الانتقال إلى الفريق الذي سأشارك معه لفترة أطول".

وقال: "الحمد لله أن ربنا كرمني بالنادي الأهلي، إدارة محترمة وجماهير محترمة".

واختتم محمد محمود تصريحاته "متحمس جدا لتجربة الاتحاد وجاهز بشكل فوري للمشاركة، وأعد الجماهير ببذل قصارى جهدي".