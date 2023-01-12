ميسي يسجل.. سان جيرمان يفوز على أنجيه بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

الخميس، 12 يناير 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

ميسي يسجل في شباك آنجيه

سجل ليونيل ميسي في ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان بعد عودته من منافسات كأس العالم.

وقاد ميسي سان جيرمان للفوز على أنجيه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي.

وسجل هوجو إيكيتيكي هدف باريس سان جيرمان الأول قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني.

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وبعد احتفالات دامت لـ 20 يوما، عاد ليونيل ميسي إلى قائمة باريس سان جيرمان لمباراة أنجيه.

مباراة باريس سان جيرمان ضد أنجيه شهدت عودة ملك وبطل كأس العالم ليونيل ميسي، ولأول مرة منذ تحقيق لقب المونديال في 18 ديسمبر الماضي.

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كما عاد نيمار دا سيلفا كذلك بعد الشفاء من الإصابة التي عانى منها، فيما استمر غياب الثنائي كيليان مبابي، وأشرف حكيمي للراحة.

باريس سان جيرمان حقق الفوز الـ15 خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة وحيدة بالموسم الحالي.

ورفع النادي الباريسي رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن لانس.

فيما توقف رصيد نادي أنجيه عند 8 نقاط في المركز الـ 20 (الأخير).

وبدأ باريس سان جيرمان بضغط هجومي ونجح هوجو إيكيتيكي في تسجيل الهدف الأول مبكرا بعد عرضية متقنة من نوردي موكيلي في الدقيقة الخامسة.

وعاد نوردي موكيلي لتقديم هدية جديدة إلى ليونيل ميسي هذه المرة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 72 من المباراة.

وألغى حكم المباراة الهدف الثالث الذي سجله نيمار دا سيلفا في الدقيقة 84 وذلك بداعي التسلل.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة رين يوم 15 يناير المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان أنجيه الدوري الفرنسي
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