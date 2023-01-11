بركلات الترجيح.. ريال مدريد يهزم فالنسيا ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

تأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بعدما تغلب على فالنسيا بركلات الترجيح.

وفاز ريال مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وينتظر ريال مدريد في النهائي الفائز من برشلونة وريال بيتيس.

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وصف المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بنشاط هجومي وانطلق رودريجو من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية مرت جوار المرمى.

ورد فالنسيا بفرصة عن طريق كافاني من داخل منطقة الجزاء بعدما سدد الكرة وتألق أمام تيبو كورتوا وأنقذ شباكه.

ومن جديد انطلق فينيسيوس جونيور من الناحية اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت جوار القائم.

وحصل كريم بنزيمة على ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعدما تمت عرقلته من قبل الدفاع.

وتقدم بنزيمة لتسديد الكرة بنفسه وسجل منها هدف تقدم ريال مدريد في الدقيقة 39.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل فالنسيا هدف التعادل بعد 21 ثانية.

وجاء الهدف بتسديدة مباشرة من صامويل لينو بعد عرضية من الناحية اليمنى، لتسكن الكرة في شباك كورتوا.

وعقب التعادل استمرت محاولات ريال مدريد من أجل إحراز الهدف الثاني وقابل ذلك هجمات مرتدة خطيرة من فالنسيا.

وفي الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع أهدر فينيسيوس فرصة الفوز من داخل منطقة الجزاء بعدما حاول مراوغة الحارس لكنه أمسك بالكرة.

لتنتهي المباراة بالتعادل وتذهب إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي لم تتغير النتيجة لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

واستطاع ريال مدريد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل إلى النهائي.

وسجل لريال مدريد كل من كريم بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس وماركو أسينسيو.

بينما سجل لـ فالنسيا كل من كافاني وموريبا وهوجو جيامون، وأهدر كوميرت وخوسيه جايا.

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