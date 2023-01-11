القسم الثالث - عقوبات صارمة بسبب الاعتداء على الحكام

أصدرت لجنة المسابقات بالقسم الثالث عقوبات صارمة عقب الاعتداء على حكام مباراتي مركز شباب بطا ضد اتحاد الشرطة والمرج أمام إسكو.

وألغى الحكم عبد الكريم نصار مباراة مركز شباب بطا ضد اتحاد الشرطة بعدما تم الاعتداء عليه لاحتسابه ركلة جزاء في الدقيقة 90 لصالح اتحاد الشرطة.

وقررت لجنة المسابقات اعتبار مركز شباب بطا مهزوما 2-0 لصالح اتحاد الشرطة.

كما قررت نقل مباراتين لمركز شباب بطا خارج ملعبه لما بدر من المنتمين إلى الفريق على أن يتم الإبلاغ بملعبه الجديد خلال 48 ساعة.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف إسلام الشحات مدرب حراس مرمى شباب بطا لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيها وإحالته للجنة المسابقات بالقسم الثالث والتوصية بشطبه من سجلات الاتحاد لما بدر منه بضرب وسب الحكم مما أدى إلى إلغاء المباراة.

عقوبات مباراة المرج وإيسكو

في المقابل قررت لجنة المسابقات بالقسم الثالث، ايقاف اللاعب عبد الرحمن عبد الموجود لاعب المرج ثمانية أشهر وغرامة قيمتها 20 ألف جنيه.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة على نادي المرج قيمتها 25ألف جنيه.

ووجهت لجنة المسابقات إنذارا إلى نادي المرج بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار التعدي على الحكام.