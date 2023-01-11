مونديال اليد - منتخب فرنسا يحسم افتتاح بطولة العالم أمام بولندا

افتتح منتخب فرنسا البطل التاريخي لبطولات العالم لكرة اليد النسخة 28 بفوز هام أمام بولندا.

وتغلب منتخب فرنسا على بولندا صاحبة الأرض بنتيجة 26-24 في افتتاح مباريات البطولة.

وتستضيف دولتا بولندا والسويد منافسات بطولة العالم لكرة اليد في نسختها الـ28 من 11 إلى 29 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا.

وكان اللقاء قد بدأ بإثارة كبرى من الجانبين ونجح منتخب فرنسا في حسم الشوط الأول بنتيجة 14-13.

وحاول منتخب بولندا العودة في الشوط الثاني في مباراة متكافئة حتى الدقيقة 50 وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ولكن نجحت خبرات فرنسا في حسم المباراة بنتيجة 26-24 في النهاية.

وتألق ديكا ميم لاعب برشلونة مع منتخب فرنسا بتسجيل ستة أهداف كأكثر مسجلي منتخب الديوك.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الثانية بجوار منتخبات بولندا وسلوفينيا والسعودية.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي والذي يتأهل منه أول منتخبين إلى ربع النهائي.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام السعودية يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية.

بينما بولندا تستضيف منتخب سلوفينيا في التاسعة والنصف من مساء نفس اليوم.

وحقق منتخب فرنسا لقب بطولة العالم ست مرات ويعتبر البطل التاريخي للمونديال.

ويشارك منتخب فرنسا للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه ولم يغب عن المربع الذهبي منذ نسخة 2001 سوى مرة وحيدة في 2013 عندما خرج من ربع النهائي.

وحصد منتخب الديوك المركز الرابع في النسخة الأخيرة من بطولة العالم التي أقيمت في مصر 2021.

طريق التأهل

اختلف نظام بطولة العالم لكرة اليد بعد ارتفاع عدد المشاركين إلى 32 منتخبا.

يتم تقسيم المنتخبات الـ 32 على ثماني مجموعات بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا.

ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة.

مثال: يتأهل ثلاثة منتخبات من المجموعة الأولى بنقاطهم من المواجهات المباشرة بينهم وينضم الثلاثي إلى الثلاثة فرق الصاعدة من المجموعة الثانية في مجموعة واحدة بالدور الرئيسي.

وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ست منتخبات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب.

وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

منتخب مصر

يقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بجوار منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة كرواتيا في التاسعة والنصف من مساء الجمعة.

بينما في الجولة الثانية في مواجهة عربية خالصة يواجه الفراعنة منتخب المغرب في السابعة من مساء الأحد.

ويختتم منتخب مصر مشواره في الدور الأول بمواجهة أمريكا في تمام السابعة من مساء الثلاثاء.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من المجموعة رفقة المتأهلين من المجموعة الثامنة التي تضم الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا في الدور الرئيسي.