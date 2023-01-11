عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما

كشف عمار حمدي لاعب خط وسط الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري تفاصيل ما حدث بينه وبين مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر قبل رحيله إلى زعيم الثغر.

وتحدث عمار حمدي لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "كنت أتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية العام الماضي ولكنني تعرضت للإصابة".

وواصل "الموسم الجاري شعرت أنه لن يكون لي دور مع الفريق وتحدثت مع مارسيل كولر وهو مدرب جيد وطلبت الرحيل للمشاركة باستمرار، وكولر مدرب جيد جدا".

وأكمل "كان من المفترض أن أجتمع مع محمود الخطيب فكنت مصابا وأحمل الحذاء في يدي وشعرت بالإحراج من الجلوس مع الخطيب بذلك الشكل".

وعن انتقاله للاتحاد ومواجهة الزمالك اليوم قال: "كنت أتمنى التواجد مع الاتحاد ضد الزمالك أحب مواجهة الكبار، ولكن أعتقد أنه كان من الصعب المشاركة بعد انضمامي بأيام قليلة".

وأكمل "الاتحاد ليس جديدا علي فقد كنت لاعبا في الفريق لعامين أحب اللاعبين والجماهير والإدارة ولا أشعر بالغربة".

وواصل "الاتحاد يسير جيدا وأتمنى أن ننهي الموسم في المربع الذهبي".

وتابع "الاتحاد له فضل علي مثل الأهلي وعن طريقه انضممت لمنتخب مصر الأولمبي والأول كذلك، الأهلي نادي كبير وأركز مع الاتحاد الآن لأنني أتمنى أن ينهي الفريق الموسم في المربع الذهبي".

وبسؤاله عن العودة للأهلي قال: "سنرى نهاية الموسم، سأقدم كل ما لدي مع الاتحاد وبعدها سنرى".

واختتم عمار تصريحاته قائلا: "لو رحلت عن الأهلي فقراري سيكون الانتقال للاتحاد".