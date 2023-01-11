السقا: لا نريد التحدث عن التحكيم ضد بيراميدز.. تضررنا من قبل ولم نشتك

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 23:22

كتب : أحمد الخولي

عبد الظاهر السقا

يرفض عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لبيراميدز الحديث عن التحكيم وخاصة محمد معروف الذي أدار مباراة فريقه ضد بيراميدز اليوم الأربعاء.

وتعادل فيوتشر في ملعب السلام إيجابيا بهدف لمثله مع بيراميدز في الجولة 13 من الدوري المصري.

ونقل المركز الإعلامي لفيوتشر تصريحات للسقا عقب المباراة قال خلالها: "فوجئنا منذ الأمس بالعديد من التصريحات حول إسناد المباراة تحكيميا لمحمد معروف وأنها المباراة الثالثة له بين الفريقين منذ الموسم الماضي بالرغم من أننا بالطبع الطرف الثاني لم نحتج وليست من مبادئ النادي الامتعاض أو التشكيك في هوية التحكيم المصري".

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وواصل "أدار محمد معروف لنا 3 مباريات مع بيراميدز حتى الآن بل المفاجأة حكم لنا محمد الحنفي 4 مباريات الموسم الماضي أمام الأهلي والزمالك ذهاباً وعودة ولم نحقق الفوز في أى مباراة ولم نتحدث بالرغم من أننا أكثر المتضررين ولكننا نرفض وضع شماعات حول الأداء والنتائج مثل الآخرين.

وأكد على احترام فيوتشر للتحكيم المصري وقال: "في أى وقت يكون لدينا شكوى أو اعتراض فنحن نسلك الطرق الشرعية وليس بالضجيج والبيانات في وسائل التواصل الاجتماعي".

وعن هدف الفريق الموسم الجاري قال عبد الظاهر السقا: "مازال هدفنا هو المنافسة وتحقيق أفضل أداء ممكن وهذا منذ اليوم الأول، نجحنا في الفوز بكأس الرابطة الموسم الماضي وتحقيق حلم فشل فيه الكثيرين، لكن طريقنا هذا الموسم أصعب خاصة مع المنافسة على لقب الكونفدرالية".

ورد المدير الرياضي لنادي فيوتشر حول سؤال احتمالية العروض المقدمة للاعبي الفريق قائلا: "هناك قرار من مجلس الإدارة برفض رحيل أى لاعب في يناير للحفاظ على القوام الأساسي بسبب المنافسة في العديد من البطولات".

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