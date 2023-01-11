كرة طائرة - دربي جديد بين الأهلي والزمالك.. الكشف عن مواعيد الدور قبل النهائي من الدوري

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة جدول مباريات الدور قبل النهائي من مسابقة الدوري.

وتضم منافسات الدور قبل النهائي أفضل ثمانية فرق في البطولة وستقام بنظام دورة مجمعة من دور واحد.

وتقام مباريات الدور قبل النهائي خلال الفترة من 19 يناير إلى 2 فبراير.

وتشارك فرق الأهلي والزمالك وسموحة وبتروجت وطلائع الجيش والاتحاد السكندري والطيران وسبورتنج.

وتختتم مباريات الدور قبل النهائي بمواجهة بين الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة من مساء الخميس 2 فبراير على صالة استاد القاهرة.

وكان الدور الثاني قد اختتم مساء أمس الثلاثاء وأسفر عن تأهل الأهلي بالعلامة الكاملة.

وتأهل الأهلي إلى مرحلة قبل النهائي بالعلامة الكاملة دون خسارة بينما حل الزمالك ثانيا.

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض منافسات كأس السوبر بجانب طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الفترة من 8 إلى 14 فبراير.

وعقب نهاية مسابقة السوبر المصري، يشارك الفريقان في مسابقة البطولة العربية للأندية.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للرجال للأندية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 1 مارس بمجمع صالات استاد القاهرة.