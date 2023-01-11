يحكم لأول مرة للأحمر.. وليد عبد الرازق يدير مباراة الأهلي والمصري

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 22:49

كتب : FilGoal

الحكم وليد عبد الرازق

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة الأهلي والمصري.

ويلعب الأهلي ضد المصري في الجولة 13 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويدير المباراة الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه كل من سامي هلهل وعماد العقاد، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

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والثنائي عبد العزيز السيد وهاني خيري.

ويتولى وليد عبد الرازق إدارة مباريات الأهلي لأول مرة في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، ويأتي المصري في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

الأهلي المصري وليد عبد الرازق الدوري المصري
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