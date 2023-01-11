صالح جمعة: أزمة شقيقي منعتني من حضور مران الإسماعيلي

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

صالح جمعة

قدم صالح جمعة لاعب وسط الإسماعيلي اعتذاره لجمهور ناديه عقب استبعاده من مباراة حرس الحدود التي خسرها الدراويش بهدفين دون رد.

واستبعد أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي صالح جمعة من مباراة الحدود لتغيبه عن أحد التدريبات الرئيسية قبل المباراة.

وقال ميدو عبر حساب ناديه على فيسبوك: "صالح جمعة واحد من أهم اللاعبين بالنادي الإسماعيلي. أشهد له بالإلتزام الكامل تجاه النادي في كا شيء سواء في المباريات والتدريبات والمواعيد ومتواجد بمدينة الإسماعيلية معظم الوقت حرصا منه للعودة غلى مستواه الطبيعي".

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وأضاف "صالح جمعة تغيب عن أحد التدريبات الرئيسية قبل مواجهة حرس الحدود، وتم استبعاده من المباراة وتوقيع العقوبة المناسبة وفقا للائحة لكن رد فعله كان إيجابيا للغاية ومتواجد ومنتظم مع الفريق".

فيما قال صالح جمعة "الفريق بأكمله يتحمل مسؤولية سوء النتائج ونعتذر لجمهور الإسماعيلي. كان لدينا العديد من المشاكل ولكن الفترة الحالية نشعر بحالة من التفاؤل في الوقت الحالي".

وأوضح "نبحث عن تحقيق نتائج جيدة وختام الدور الأول بشكل جيد والبناء على ذلك في الدور الثاني من مسابقة الدوري. نحن نقدر حالة الغضب من سوء النتائج ونحترم ذلك جيدا ورغم الضغوطات لن نهرب من المسؤولية".

وتابع "أبلغت الجهاز الفني بغيابي عن المران بسبب ظروف أسرية خاصة تخص شقيقي والجميع يعلم تلك المشكلة وكان من الضروري تواجدي رفقة أسرتي".

وواصل "تقبلت العقوبة ونحترم رأس مجلس الإدارة والجهاز الفني، نحن لا نفكر في الماديات خلال الفترة الحالية. نحتاج تكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى مرحلة جيدة".

ويمتلك الإسماعيلي 7 نقاط في المركز 18 -الأخير- من فوز واحد و4 تعادلات و7 هزائم.

وأعلن يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن تقدمه رفقة مجلس إدارته بالكامل باستقالته من مناصبهم بعد الهزيمة أمام حرس الحدود.

ويلعب الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الجمعة في مواجهة مصيرية.

صالح جمعة الإسماعيلي أحمد حسام ميدو
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