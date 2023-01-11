فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يتدرب الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز

رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الخميس.

ويأتي قرار الجهاز الفني عقب تعادل الزمالك سلبيا أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي الكأس.

ورفع الزمالك رصيده في الدوري إلى 26 نقطة عقب مرور 13 جولة في المركز الثالث.

وكان الزمالك قد تعثر للمباراة الثالثة على التوالي بعد خسارة وتعادلين في آخر ثلاث مباريات في مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في مسابقة الدوري يوم 21 من شهر يناير الجاري أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر خمس مباريات في الدوري وكان ذلك أمام الإسماعيلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يواجه المصري مساء غدا الخميس.

وبذلك يتعادل الزمالك للمرة الخامسة هذا الموسم في مسابقة الدوري خلال 13 جولة فقط.