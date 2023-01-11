فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يتدرب الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 22:27

كتب : FilGoal

جوسفالدو فيريرا - مران الزمالك

رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الخميس.

ويأتي قرار الجهاز الفني عقب تعادل الزمالك سلبيا أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك التعثر الثالث على التوالي.. الزمالك يتعادل أمام الاتحاد سلبيا

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي الكأس.

ورفع الزمالك رصيده في الدوري إلى 26 نقطة عقب مرور 13 جولة في المركز الثالث.

وكان الزمالك قد تعثر للمباراة الثالثة على التوالي بعد خسارة وتعادلين في آخر ثلاث مباريات في مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في مسابقة الدوري يوم 21 من شهر يناير الجاري أمام الأهلي.

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر خمس مباريات في الدوري وكان ذلك أمام الإسماعيلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يواجه المصري مساء غدا الخميس.

وبذلك يتعادل الزمالك للمرة الخامسة هذا الموسم في مسابقة الدوري خلال 13 جولة فقط.

الزمالك الدوري المصري فيريرا
نرشح لكم
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما السقا: لا نريد التحدث عن التحكيم ضد بيراميدز.. تضررنا من قبل ولم نشتك يحكم لأول مرة للأحمر.. وليد عبد الرازق يدير مباراة الأهلي والمصري صالح جمعة: أزمة شقيقي منعتني من حضور مران الإسماعيلي السقا لـ في الجول: عمر كمال وبوبو؟ قرار فيوتشر النهائي عدم التفريط في أي لاعب هاني سعيد: ما حدث لا يمت للكرة بصلة.. محمد معروف ظلمنا ضد فيوتشر ولا يمكن السكوت التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر
أخر الأخبار
ميسي يسجل.. سان جيرمان يفوز على أنجيه بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا 23 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام في نصف نهائي كأس الرابطة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في 5 دقائق.. ساوثامابتون يفجر مفاجأة ويقصي سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يهزم فالنسيا ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
القسم الثالث - عقوبات صارمة بسبب الاعتداء على الحكام 57 دقيقة | الدرجة الثانية
مونديال اليد - منتخب فرنسا يحسم افتتاح بطولة العالم أمام بولندا ساعة | كرة يد
عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح