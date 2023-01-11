بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع ليون

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تعادل نانت مع منافسه ليون سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وأقيمت المباراة في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في المباراة لـ68 دقيقة مع نانت قبل خروجه مستبدلا.

أخبار متعلقة:
السقا: رحيل عمر كمال وبوبو عن فيوتشر؟ هذا الأمر خاص بالإدارة هاني سعيد: ما حدث لا يمت للكرة بصلة.. محمد معروف ظلمنا ضد فيوتشر ولا يمكن السكوت التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر

بتلك النتيجة وصل رصيد نانت إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

فيما وصل رصيد ليون إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة في المباراة التي انحصر اللعب فيها في وسط الملعب.

وسدد تياجو مينديز كرة قوية في الدقيقة الرابعة لكنها ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدا عن شباك نانت.

وفي الدقيقة 24 سجل أليكساندر لاكازيت هدفا تم إلغائه بداعي وجود مخالفة.

وسدد موسى سيسوكو كرة قوية لكن حارس ليون تصدى له.

وسقط لاكازيت في الدقيقة 74 وحصل على ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو قامت بإلغائها.

ولم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

نانت مصطفى محمد ليون الدوري الفرنسي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء.. وفودين أساسي ضد ساوثامبتون جوارديولا: لدي أفكار لا تصدق أود تطبيقها ضد مانشستر يونايتد انتهت الدوري الفرنسي – نانت (0) - (0) ليون.. تعادل سلبي تشكيل ريال مدريد – فينيسيوس جونيور وردريجو أساسيان ضد فالنسيا في السوبر الإسباني بعد غياب طويل.. بوجبا يعود إلى تدريبات يوفنتوس بسبب تصريحاته ضد زيدان.. إعفاء رئيس الاتحاد الفرنسي من منصبه ستيفن جيرارد مرشح لتدريب منتخب بولندا كافاني: معاقبتي بسبب تحطيم شاشة الفيديو؟ إذًا يجب إرسال الحكم إلى السجن
أخر الأخبار
فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يتدرب الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز 7 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع ليون 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
السقا: رحيل عمر كمال وبوبو عن فيوتشر؟ هذا الأمر خاص بالإدارة 29 دقيقة | الكرة المصرية
هاني سعيد: ما حدث لا يمت للكرة بصلة.. محمد معروف ظلمنا ضد فيوتشر ولا يمكن السكوت 54 دقيقة | الكرة المصرية
التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر 55 دقيقة | الكرة المصرية
زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر 56 دقيقة | الكرة المصرية
بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي 56 دقيقة | الكرة المصرية
التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح