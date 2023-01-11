بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع ليون

تعادل نانت مع منافسه ليون سلبيا بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وأقيمت المباراة في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في المباراة لـ68 دقيقة مع نانت قبل خروجه مستبدلا.

بتلك النتيجة وصل رصيد نانت إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

فيما وصل رصيد ليون إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثامن.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة في المباراة التي انحصر اللعب فيها في وسط الملعب.

وسدد تياجو مينديز كرة قوية في الدقيقة الرابعة لكنها ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدا عن شباك نانت.

وفي الدقيقة 24 سجل أليكساندر لاكازيت هدفا تم إلغائه بداعي وجود مخالفة.

وسدد موسى سيسوكو كرة قوية لكن حارس ليون تصدى له.

وسقط لاكازيت في الدقيقة 74 وحصل على ركلة جزاء لكن تقنية الفيديو قامت بإلغائها.

ولم يحدث جديد فيما تبقى من المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.