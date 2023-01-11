السقا لـ في الجول: عمر كمال وبوبو؟ قرار فيوتشر النهائي عدم التفريط في أي لاعب

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 22:06

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - بيراميدز - عمر كمال

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر حقيقة إمكانية رحيل ثنائي فريقه عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

محمد رضا

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وقال السقا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "يسعدني أن لاعبي فيوتشر مطلوبين في العديد من الأندية".

وبسؤاله عن إمكانية رحيل عمر كمال ومحمد رضا قال: "هذا الأمر خاص بإدارة فيوتشر وحتى الآن لم تتخذ أي قرارات".

أخبار متعلقة:
في الجول يكشف سبب غياب عمر كمال عن فيوتشر أمام بيراميدز السقا: فيوتشر متمسك بـ عمر كمال.. وكنا نستعد لتعنيف بوبو قبل هدفه في سيراميكا

وواصل "هدفنا منذ البداية واضح وهو دعم الفريق والظهور بمستوى مميز والمنافسة في مختلف المسابقات".

وفي وقت لاحق تواصل عبد الظاهر السقا مع FilGoal.com ليؤكد أن قرار إدارة فيوتشر عن عدم التفريط في الثنائي.

وقال السقا لـFilGoal.com: "قرار إدارة فيوتشر النهائي هو عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأوضح "عمر كمال ومحمد رضا من العناصر الأساسية ولا يوجد أدنى تفكير للاستغناء عن أيا منهما مهما كانت العروض المقدمة وتم إغلاق هذا الملف".

وتعادل بيراميدز بهدف لكل فريق ضد فيوتشر في الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل محمد رضا هدف تقدم فيوتشر في المباراة، ثم تعادل بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل.

ووصل فيوتشر إلى النقطة 27 في المركز الثاني، وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 24 في المركز الرابع.

فيوتشر عبد الظاهر السقا محمد رضا بوبو
نرشح لكم
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما السقا: لا نريد التحدث عن التحكيم ضد بيراميدز.. تضررنا من قبل ولم نشتك يحكم لأول مرة للأحمر.. وليد عبد الرازق يدير مباراة الأهلي والمصري صالح جمعة: أزمة شقيقي منعتني من حضور مران الإسماعيلي فيريرا يرفض الراحة.. الزمالك يتدرب الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز هاني سعيد: ما حدث لا يمت للكرة بصلة.. محمد معروف ظلمنا ضد فيوتشر ولا يمكن السكوت التاسع من فريقه.. محمد حمدي رجل مباراة بيراميدز وفيوتشر
أخر الأخبار
ميسي يسجل.. سان جيرمان يفوز على أنجيه بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الفرنسي 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – عرض سعودي لـ جون إيبوكا 23 دقيقة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يواجه نوتنجهام في نصف نهائي كأس الرابطة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في 5 دقائق.. ساوثامابتون يفجر مفاجأة ويقصي سيتي من كأس الرابطة الإنجليزية 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يهزم فالنسيا ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني 53 دقيقة | الدوري الإسباني
القسم الثالث - عقوبات صارمة بسبب الاعتداء على الحكام 57 دقيقة | الدرجة الثانية
مونديال اليد - منتخب فرنسا يحسم افتتاح بطولة العالم أمام بولندا ساعة | كرة يد
عمار حمدي: هذا ما حدث مع كولر قبل رحيلي من الأهلي.. وسأختار الاتحاد دائما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح