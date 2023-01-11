السقا لـ في الجول: عمر كمال وبوبو؟ قرار فيوتشر النهائي عدم التفريط في أي لاعب

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر حقيقة إمكانية رحيل ثنائي فريقه عمر كمال ومحمد رضا "بوبو" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال السقا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "يسعدني أن لاعبي فيوتشر مطلوبين في العديد من الأندية".

وبسؤاله عن إمكانية رحيل عمر كمال ومحمد رضا قال: "هذا الأمر خاص بإدارة فيوتشر وحتى الآن لم تتخذ أي قرارات".

وواصل "هدفنا منذ البداية واضح وهو دعم الفريق والظهور بمستوى مميز والمنافسة في مختلف المسابقات".

وفي وقت لاحق تواصل عبد الظاهر السقا مع FilGoal.com ليؤكد أن قرار إدارة فيوتشر عن عدم التفريط في الثنائي.

وقال السقا لـFilGoal.com: "قرار إدارة فيوتشر النهائي هو عدم التفريط في أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأوضح "عمر كمال ومحمد رضا من العناصر الأساسية ولا يوجد أدنى تفكير للاستغناء عن أيا منهما مهما كانت العروض المقدمة وتم إغلاق هذا الملف".

وتعادل بيراميدز بهدف لكل فريق ضد فيوتشر في الجولة 13 من الدوري المصري.

وسجل محمد رضا هدف تقدم فيوتشر في المباراة، ثم تعادل بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل.

ووصل فيوتشر إلى النقطة 27 في المركز الثاني، وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 24 في المركز الرابع.