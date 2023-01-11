هاني سعيد: ما حدث لا يمت للكرة بصلة.. محمد معروف ظلمنا ضد فيوتشر ولا يمكن السكوت

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن غضبه الشديد من الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه ضد فيوتشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

والتقى بيراميدز بمنافسه فيوتشر في ملعب السلام في الجولة 13 من الدوري المصري.

وتحدث هاني سعيد عقب المباراة عبر المركز الإعلامي لناديه قائلا: "نلعب كل مباراة من أجل الفوز ولكن ما حدث فإن الأمور كانت غير طبيعية ومقبولة تماما".

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وواصل "الكل شاهد ما قدمه الحكم محمد معروف من ظلم فادح وقرارات غير صحيحة في حق بيراميدز ولاعبيه طوال اللقاء".

وأردف "قبل المباراة تسائلت عن سر اختيار معروف لإدارة مباراتنا ضد فيوتشر لثالث مرة على التوالي".

وأكمل "وبالفعل ما حدث الجميع شاهده والحكم كان موجها ضد لاعبي بيراميدز طوال اللقاء، كيف يطرد الحكم لاعبا ويستمر اللعب دون خروج اللاعب من الملعب".

وشدد هاني سعيد "ما حدث لا يمت لكرة القدم بصلة على الإطلاق".

وواصل "ما حدث في اللقاء غير مقبول بالمرة ولا يمكن السكوت عليه مطلقا، ويتم مطالبة المسؤولين عن الأندية بالهدوء في حين أن الحكام يضرون بشدة بأحلامهم".

وأكد "التعادل في ظل هذه الظروف هو نتيجة جيدة لأنه فيما يبدو كانت هناك توجهات معينة من الحكم تجاه نادي بيراميدز".

وأتم هاني سعيد تصريحاته "المستوى يتحسن من مباراة لأخرى ومع مرور الوقت سنظهرر بشكل أفضل مع جايمي باتشيكو مدرب الفريق فنحن نرغب في المنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري".

وشهدت المباراة احتساب ركلتي جزاء لفيوتشر مع طرد عبد الله السعيد قائد بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.

بيراميدز هاني سعيد الدوري المصري
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