زوران: التعادل عادل أمام الزمالك.. النتائج جيدة ولكن الأهم هو الصبر

أعرب زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد عن سعادته بالتعادل أمام الزمالك.

ويرى زوران أن التعادل أمام الزمالك عادلا ويطالب الجماهير بالصبر رغم النتائج الجيدة.

وكان الاتحاد قد تعادل سلبيا أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي: "في الشوط الأول نجحنا في السيطرة على الكرة وحاولنا خلق الفرص ولكن لم تكن لنا فرصة حقيقية، وفي آخر 5 أو 10 دقائق من الشوط الثاني كنا الأفضل وكان بإمكاننا تسجيل هدف".

وشدد "بالنسبة لي هذا التعادل عادل جدا أمام فريق كبير مثل الزمالك وأداء جيد أيضا من الاتحاد".

وأوضح زوران "خوض مباراة كل 3 أيام تقريبا يجعل من الصعب علينا تثبيت التشكيل، بالإضافة إلى غياب عنصرين هامين مثل مهدي سليمان ومحمود علاء ولكن الثنائي صبحي سليمان وعبد الله نصيب قدما أداءا جيدا".

وأضاف "حققنا نقطة هامة ستمنحنا ثقة أكبر خلال الفترة المقبلة، والمرة القادمة تكون نتيجة أفضل مثلما كنا قريبين من التسجيل في آخر 10 دقائق".

وشدد زوران "يمكننا إنهاء الدور الأول في أول خمسة مراكز بتقديم أداء أفضل بجانب التدعيمات من مجلس الإدارة ثم نستكمل المشوار في الدور الثاني".

وعن مشاركة أحمد عادل أوضح "اللاعب تدرب جيدا في آخر 14 يوما ولذلك تواجد في التشكيل، اللاعب الذي يتدرب جيدا معي يشارك بغض النظر عن أسماء اللاعبين".

وبسؤاله عن سر النتائج الجيدة قال: "أهم شيء بالنسبة لي هو الصبر، أعلم أن الفريق كان ينافس على الهبوط في آخر موسمين، نستطيع أن نحسن من أنفسنا في المباريات المقبلة".

واختتم زوران تصريحاته "أطالب جماهير الاتحاد من دعم الفريق وتدعيم اللاعبين الجدد والشباب من أجل استمرار النتائج".

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب وغزل المحلة أقرب ملاحقيه.