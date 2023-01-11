بعد التعادل الزمالك مع الاتحاد.. فيريرا يتغيب عن المؤتمر الصحفي

تغيب جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه مع الاتحاد السكندري.

وتعادل الزمالك سلبيا مع الاتحاد السكندري في الجولة 13 من الدوري المصري، خلال المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ولم يحضر فيريرا المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

ورفض فيريرا منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا الخميس، وسيبدأ الفريق الاستعداد مباشرة لمباراة بيراميدز في الكأس.

وبذلك يتعادل الزمالك للمرة الخامسة هذا الموسم في مسابقة الدوري خلال 13 جولة فقط.

وكان الزمالك قد حقق انتصار وحيد في آخر خمس مباريات في الدوري وكان ذلك أمام الإسماعيلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن الأهلي المتصدر والذي يواجه المصري مساء غدا الخميس.