التغيير الثاني في الموسم.. البنك الأهلي يقيل حلمي طولان

أقال البنك الأهلي المدير الفني للفريق حلمي طولان رسميا مساء اليوم الأربعاء وتعيين أمير عبد العزيز المهمة بشكل مؤقت.

وأصدر البنك الأهلي بيانا عبر مركزه الإعلامي جاء كالتالي:

البنك الاهلي يوجه الشكر لحلمي طولان والجهاز المعاون

قررت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون على ما قدموه خلال الفترة الماضية.

متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة.

وأسندت المهمة الي كابتن أمير عبد العزيز ليتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وتولى المدرب صاحب الـ73 عاما مهمة تدريب البنك الأهلي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته كذلك.

وبدأ طولان مشواره مع البنك بملاقاة المصري وتعادل سلبيا بدون أهداف آنذاك.

وكان الظهور الأخير لطولان بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف مع الداخلية اليوم.

وإجمالا قاد طولان البنك الأهلي في ثماني مباريات فاز مرة وحيدة على المقاولون العرب بهدفين لهدف.

وتعادل البنك الأهلي تحت قيادة طولان أربع مرات وخسر في ثلاث لقاءات.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

ويبتعد البنك الأهلي عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله حرس الحدود بفارق أربع نقاط ولقاء أقل لصالح الأخير.