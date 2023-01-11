للمرة الثانية.. ساليفو يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد ضد الزمالك

الأربعاء، 11 يناير 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

ساليفو مورو

حصد مورو ساليفو جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

ونجح ساليفو في حصد جائزة رجل المباراة للمرة الثانية هذا الموسم.

وتحصل لاعبو الاتحاد على جائزة رجل المباراة في سبع مباريات من أصل 13 مواجهة أقيمت في الدوري هذا الموسم.

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وتعادل الاتحاد أمام الزمالك سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وجاءت أرقام ساليفو مورو أمام الزمالك كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

التمرير: 41 من 51 بنسبة 80%

صناعة فرص محققة: 1

التسديد على المرمى: 1 من 1 بنسبة 100%

لمس الكرة: 72

كرات طولية: 5 من 6 بنسبة 83%

عرقلة ناجحة: 3 من 4 بنسبة 75%

التدخلات: 5

استخلاص الكرة: 7

صراعات أرضية ناجحة: 5 من 8 بنسبة 62%

ويحل الاتحاد ضيفا على البنك الأهلي مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري.

الدوري المصري الاتحاد ساليفو مورو
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