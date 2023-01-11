فيوتشر يحافظ على وصافة الدوري بتعادل مثير مع بيراميدز.. وطرد عبد الله السعيد

حافظ فيوتشر على وصافة ترتيب الدوري المصري عقب التعادل مع بيراميدز.

وتعادل فيوتشر مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري.

وسجل محمد رضا "بوبو" هدف بيراميدز الأول وعدل إبراهيم عادل النتيجة لصالح بيراميدز.

بيراميدز رفع رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثاني، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع.

وتعادل فيوتشر للمرة السادسة خلال الموسم الحالي وحافظ على سجله بدون هزائم رفقة الأهلي في الدوري.

بيراميدز تعادل للمرة الأول تحت قيادة جيمي باتشيكو مدربه الجديد وتعادل للمرة الثالثة خلال الموسم الحالي.

وشهد اللقاء تعرض عبد الله السعيد للبطاقة الحمراء بعد الاعتراض على محمد معروف حكم المباراة.

معروف تعرض لانتقادات شديدة من جانب لاعبي بيراميدز وجهازه الفني بعدما احتسب ركلتي جزاء وأشهر البطاقة الحمراء للسعيد.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قد أبدى إندهاشه من تعيين محمد معروف لإدارة مباراة الفريق ضد فيوتشر.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي قبل المباراة: "محمد معروف سبق وأدار مباراتي الدور الأول والثاني للفريقين في النسخة الماضية ومن غير المقبول ومن غير العادل أن يتولى إدارة مباراة نفس الفريقين للمباراة الثالثة على التوالي".

وتابع "لا أشكك نهائيا في نزاهة الحكم أو لجنة الحكام ولكن الأامر يدعو للدهشة وللتعجب أن يدير حكم 3 مباريات متتالية لنفس الفريقين وكأنه لا يوجد أي حكم غيره في مصر بإمكانه إدارة مباراة بين بيراميدز وفيوتشر".

وأضاف "بيراميدز سبق وتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم بعد مباراة الدور الثاني لأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي واضح".

أحداث المباراة

بدأ فيوتشر المباراة بضغط هجومي على مرمى بيراميدز وأرسل باسم علي كرة عرضية من جهة اليمين قابلها مروان محسن برأسية ضعيفة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها الحارس أحمد الشناوي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من علي جبر لمحاولة مرور عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

وسدد مروان محسن ركلة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس أحمد الشناوي من أسفل يسار مرماه.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من أحمد سامي لمحاولة مرور مروان محسن داخل منطقة الجزاء.

ونجح محمد رضا بوبو في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الشناوي في الدقيقة 21.

وحاول بيراميدز التعديل بعد تسديدة من مصطفى فتحي من على حدود منطقة الجزاء أمسك بها محمود جنش.

وحاول بيراميدز تسجيل هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني عن طريق الثنائي مصطفى فتحي وعبد الله السعيد.

وأرسل عبد الله السعيد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

واشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عبد السعيد ثم تحولت إلى حمراء بعد اعتراضه الشديد عللى قرارات محمد معروف.