تقرير تركي: الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه.. ورد متوقع من طرابزون سبور

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يرغب الأهلي في استعارة خدمات لاعبه السابق محمود حسن "تريزيجيه" من طرابزون سبور حسب تقرير تركي.

ووفقا لموقع " karadenizgazete" التركي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن الأهلي يرغب في استعارة تريزيجيه لستة أشهر من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولكن أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرفض طرابزون عرض الأهلي.

ويقام كأس العالم للأندية في المغرب في الفترة ما بين 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي في البطولة وسيواجه أوكلاند سيتي في الأول من الشهر ذاته في الدور الأول.

ويعد تريزيجه من ناشئي الأهلي وخاض رفقة الفريق 87 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع تسعة آخرين.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي قادما من صفوف أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع طرابزون سبور 26 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ستة آخرين.